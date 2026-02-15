Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Λιάγκα: Ψωνίζει πολύ από την εκπομπή μας, είναι και άτομα που δεν τα ξέρετε

Με αφορμή την ένταξη του Γρηγόρη Μελά στο Πρωινό, η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» ότι δεν είναι ο μόνος πρώην συνεργάτης της που ήθελε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Ο Γρηγόρης Μελάς θα είναι από τη Δευτέρα στο Πρωινό του ANT1, να του πούμε καλή επιτυχία, καλή αρχή, του στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Θα τον βλέπουμε, βέβαια… τον νου του! Τον νου του!», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η Σίσσυ Χρηστίδου είπε στη συνέχεια: «Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Λιάγκας «ψωνίζει» πάρα πολύ από την εκπομπή μας. Και να σας πω και κάτι; Ψωνίζει και άτομα που δεν ξέρετε. Δηλαδή, μη κοιτάτε αυτά που έχετε μάθει.

Έχετε μάθει όσα φαίνονται. Άλλα δεν τα έχετε μάθει, κι άλλα έχει προσπαθήσει και δεν τα έχει καταφέρει. Παιδιά είμαστε η αγαπημένη του εκπομπή τώρα. Τι να λέμε, είναι φανερό».