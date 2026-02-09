Σίσσυ Χρηστίδου: Δεν σημαίνει ότι όσοι έχουμε χωρίσει, δεν πιστεύουμε σε ευτυχισμένους γάμους

Στην εκπομπή “Breakfast@star” και στην Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου, η Σίσσυ Χρηστίδου παραχώρησε δηλώσεις. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο «Χαμογέλα και Πάλι», στον ανταγωνισμό, αλλά και στην ατάκα της σχετικά με τους ευτυχισμένους γάμους.

«Η εκπομπή πάει πολύ καλά. Είναι πλέον σπίτι μας και οικογένειά μας. Η σεζόν είναι μαραθώνιος και τον διανύουμε», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η Σίσσυ Χρηστίδου είπε στη συνέχεια: «Εννοείται ότι φοβάμαι τον ανταγωνισμό, θέλω όμως, απέναντί μου να υπάρχουν και άλλες εκπομπές. Πάντα κινείσαι με βάση τον ανταγωνισμό αλλά για εμένα ο χειρότερος εχθρός είναι ο ίδιος σου ο εαυτός και να γίνεται καλύτερος από αυτό που είσαι».

Για την ατάκα της σχετικά με τους ευτυχισμένους γάμους, η Σίσσυ Χρηστίδου απάντησε: «Εννοείται ότι υπάρχουν ευτυχισμένοι γάμοι. Δε σημαίνει ότι όσοι έχουμε χωρίσει, δεν πιστεύουμε σε ευτυχισμένους γάμους. Εγώ δεν θα σκεφτόμουν να παντρευτώ ξανά, τον έχω κάνει αυτό τον κύκλο. Εμένα η φωλιά μου και η οικογένειά μου είναι τα παιδιά μου και δεν θέλω να αλλάξει το πλαίσιο».

Τέλος, η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε και στην απώλεια της μητέρας της, λέγοντας: «Πέρασαν τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της μητέρας μου. Τη νιώθω συνέχεια τη μητέρα μου, δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι όταν την χρειαστώ, δεν μπορώ να τη βρω. Αυτές είναι οι πιο δύσκολες στιγμές.

Νιώθω ευγνωμοσύνη για τα χρόνια που είχα δίπλα της, για τη μαμά που είχα και κρατάω αυτό μέχρι να την συναντήσω ξανά. Είμαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια. Η ζωή έχει απρόοπτα αλλά προσαρμοζόμαστε σε αυτά. Όταν χάνεις τη μητέρα σου ενηλικιώνεσαι σε όποια ηλικία και να είσαι».