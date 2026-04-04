Σιλό Τζολί: Η κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί σε K-pop βίντεο κλιπ

Η Σιλό Τζολί μεγάλωσε και η ομοιότητά της με τη μητέρα της, Αντζελίνα Τζολί, είναι εντυπωσιακή. Η 20χρονη, που είναι καρπός του γάμου της ηθοποιού με τον Μπραντ Πιτ, εμφανίστηκε σε βίντεο κλιπ της Dayoung από το συγκρότημα Cosmic Girls και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η κόρη των δύο σταρ είναι ιδιαίτερα αγαπητή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς θαυμαστές να σχολιάζουν τη μεγάλη της ομοιότητα με τη μητέρα της. Συμμετείχε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «What’s a Girl to Do», όπου ξεχώρισε με την παρουσία της.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Starship Entertainment, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή ακρόαση στις ΗΠΑ και η Σιλό επιλέχθηκε στον τελικό γύρο. Μάλιστα, η παραγωγή δεν γνώριζε αρχικά την καταγωγή της και το ανακάλυψε τυχαία αργότερα.

Παράλληλα, το E! News ανέφερε ότι τον περασμένο Ιούνιο συμμετείχε ως χορεύτρια με το όνομα «Σι» σε εκδήλωση της σχεδιάστριας Ιζαμπέλ Μαράν στο Λος Άντζελες, λίγους μήνες μετά την αφαίρεση του επωνύμου του πατέρα της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σιλό γεννήθηκε στις 27 Μαΐου 2006, στη Ναμίμπια.

