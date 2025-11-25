MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Τα “όχι” μας στην κακοποίηση κάθε είδους είναι καθημερινές πράξεις αντίστασης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μια ιδιαίτερα δυνατή και φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση έκανε η Σία Κοσιώνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή τη σημερινή (25/11) Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ απηύθυνε ένα άμεσο, προσωπικό μήνυμα προς κάθε γυναίκα που βιώνει κακοποίηση, λεκτική ή σωματική, στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης και ενότητας.

«Κορίτσι μου, αν έχει την παραμικρή αξία η φωνή μου, θέλω σήμερα να σου πω κάτι από καρδιάς: Τα “όχι” μας στην κακοποίηση κάθε είδους, στην απαξίωση, στις προσβολές, στην υποτίμηση είναι μικρές ή μεγαλύτερες καθημερινές πράξεις αντίστασης. Που γίνονται μικρές ή μεγαλύτερες νίκες. Νίκες δικές σου, δικές μας, όλων μας. Ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί να μοιάζει βουνό. Μπορεί να φοβάσαι. Μπορεί να έχει κόστος. Μπορεί, μπορεί, μπορεί…

Αλλά θέλω να σου πω ότι πέρα και πάνω από όλα τα “μπορεί” υπάρχεις εσύ που ΜΠΟΡΕΙΣ. Γιατί δεν είσαι μόνη. Γιατί είσαι πιο δυνατή από ό,τι νομίζεις. Γιατί εκεί έξω σε περιμένει μια υπέροχη ζωή για να τη ζήσεις. Μίλα. Σε ακούμε. Είμαστε εδώ. Είμαι εδώ», έγραψε στην ανάρτησή της η Σία Κοσιώνη.

Σία Κοσιώνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 31 δευτερόλεπτα πριν

Πέθανε η σύζυγος του Ρίτσαρντ Μπράνσον: “Ήταν ο βράχος μου, το φως που με καθοδηγούσε”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Λουτράκι: “Δεν δέχεται εμβόλια, δεν ξέρω τι θα κάνει με τη νέα ταυτότητα” λένε οι γονείς της δασκάλας που κατήγγειλε το 6χρονο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Τορίνο: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το δεύτερο χειρουργείο του 18χρονου Μάριου – “Ο δότης είναι ο φύλακας άγγελος του γιου μου”

ΧΑΛΑΡΑ 1 ώρα πριν

Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί που κέρδισαν σήμερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Όλγα Γεροβασίλη για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα: Ο Βαρουφάκης ήταν ο λάθος άνθρωπος τη λάθος στιγμή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ρέθυμνο – Αποκαλύφθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο – Δείτε φωτογραφίες