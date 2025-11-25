Σία Κοσιώνη: Τα “όχι” μας στην κακοποίηση κάθε είδους είναι καθημερινές πράξεις αντίστασης

Μια ιδιαίτερα δυνατή και φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση έκανε η Σία Κοσιώνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή τη σημερινή (25/11) Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ απηύθυνε ένα άμεσο, προσωπικό μήνυμα προς κάθε γυναίκα που βιώνει κακοποίηση, λεκτική ή σωματική, στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης και ενότητας.

«Κορίτσι μου, αν έχει την παραμικρή αξία η φωνή μου, θέλω σήμερα να σου πω κάτι από καρδιάς: Τα “όχι” μας στην κακοποίηση κάθε είδους, στην απαξίωση, στις προσβολές, στην υποτίμηση είναι μικρές ή μεγαλύτερες καθημερινές πράξεις αντίστασης. Που γίνονται μικρές ή μεγαλύτερες νίκες. Νίκες δικές σου, δικές μας, όλων μας. Ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί να μοιάζει βουνό. Μπορεί να φοβάσαι. Μπορεί να έχει κόστος. Μπορεί, μπορεί, μπορεί…

Αλλά θέλω να σου πω ότι πέρα και πάνω από όλα τα “μπορεί” υπάρχεις εσύ που ΜΠΟΡΕΙΣ. Γιατί δεν είσαι μόνη. Γιατί είσαι πιο δυνατή από ό,τι νομίζεις. Γιατί εκεί έξω σε περιμένει μια υπέροχη ζωή για να τη ζήσεις. Μίλα. Σε ακούμε. Είμαστε εδώ. Είμαι εδώ», έγραψε στην ανάρτησή της η Σία Κοσιώνη.