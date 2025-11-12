Σία Κοσιώνη για το θεατρικό της ντεμπούτο: Δοκίμασα τα όριά μου σε κάτι εντελώς διαφορετικό

Μια διαφορετική πλευρά της αποκάλυψε η Σία Κοσιώνη, η οποία άφησε για λίγο το δελτίο ειδήσεων και ανέβηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ συμμετείχε στην παράσταση «Παραδοσιακώς Ακατάλληλοι» που ανέβασε η θεατρική ομάδα ΘΕ.ΑΣ.Υ στο Κολλέγιο Αθηνών, με τα έσοδα να διατίθενται στο Ίδρυμα «Γαλιλαία» – Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας.

Οι παραστάσεις ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 11 Νοεμβρίου και, λίγο μετά το φινάλε, η Σία Κοσιώνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τις σκέψεις και τα συναισθήματά της από αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Κάπως έτσι, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram θέλησε να μοιραστεί με τον κόσμο τα πρώτα της συναισθήματα αναφέροντας: «Χθες έκλεισε η αυλαία του Παραδοσιακώς Ακατάλληλοι και μαζί μιας εμπειρίας αναπάντεχης, μοναδικής και απολύτως ευεργετικής για μένα. Δοκίμασα τον εαυτό μου και τα όριά μου σε κάτι εντελώς διαφορετικό, έμαθα νέα πράγματα, ανακάλυψα τη μαγεία του κόσμου του θεάτρου…».

Η δημοσιογράφος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την ομάδα με την οποία συνεργάστηκε, αναφέροντας πως διέψευσε τον εαυτό της, αφού «πίστευε ότι μετά από μια ηλικία δύσκολα κάνεις νέους φίλους». Στην ανάρτησή της ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον σκηνοθέτη Γιώργο Λεμπέση, τον Αντώνη Βουράκη και όλα τα μέλη της θεατρικής ομάδας, σημειώνοντας πως το χειροκρότημα και το γέλιο του κοινού θα μείνουν αξέχαστα.

Υπενθυμίζεται πως η θεατρική συμμετοχή της Κοσιώνη προκάλεσε πλήθος θετικών σχολίων από συναδέλφους και followers, που τη συνεχάρησαν για το θάρρος και τη διάθεσή της να «δοκιμάσει τα όριά της» σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο από αυτόν της ενημέρωσης.