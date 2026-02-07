Shaya: Υπήρξε σοβαρό πρόβλημα υγείας, μου είχαν πει ότι μάλλον δεν θα μπορέσουν να σώσουν τη μήτρα μου

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Shaya στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο και τη δημοσιογράφο Σπυριδούλα Τριάντου. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η εκρηκτική τραγουδίστρια μίλησε για τις δυσκολίες που βίωσε μέχρι να ‘ρθει στη ζωή ο γιος της ενώ αποκάλυψε την έντονη σκέψη που έχει ακόμα προκειμένου να μεγαλώσει την οικογένεια της μέσω μιας υιοθεσίας.

Η μητρότητα πως άλλαξε τη ζωή σου;

Με άλλαξε ριζικά. Ο γιος μου είναι 8,5 ετών και είναι το μεγαλύτερο θαύμα της ζωής μου. Η σχέση μας βασίζεται στην επικοινωνία και την ειλικρίνεια. Μιλάμε για όλα.

Η απόκτηση παιδιού δεν ήταν εύκολη, όπως έχεις εξομολογηθεί…

Όχι. Υπήρξε σοβαρό πρόβλημα υγείας και φόβος ότι δεν θα μπορέσω να γίνω μητέρα. Είχα κάποια γυναικολογικά θέματα και μου είχαν πει ότι μάλλον δεν θα μπορέσουν να σώσουν τη μήτρα μου. Εκείνη τη στιγμή πέρασαν πολλές σκέψεις από το μυαλό μου.

Σκέφτηκα ότι αν δεν ήταν γραφτό να κάνω βιολογικό παιδί, θα βρω άλλον τρόπο, ακόμα και μέσω υιοθεσίας. Ήταν την ίδια περίοδο που με τον Ιάσονα σχεδιάζαμε να γίνουμε γονείς και το είχαμε συζητήσει. Για καλή μου τύχη, όμως, με πήγε στον θείο του, που είναι από τους καλύτερους γυναικολόγους της Ευρώπης. Τελικά, τα καταφέραμε και κάθε μέρα νιώθω ευγνωμοσύνη.

Θα θέλατε να μεγαλώσει η οικογένεια σας;

Θα το ήθελα πολύ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό. Η σκέψη της υιοθεσίας, όμως, υπάρχει έντονα και ώριμα. Θα θέλαμε να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι. Ακόμα και ο γιος μου το θέλει.