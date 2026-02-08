Shaya: Μας χωρίζουν με τον σύζυγο μου επειδή δεν μας βλέπουν, δεν μας αφορά

Η Shaya παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο και τη δημοσιογράφο Σπυριδούλα Τριάντου. Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γοητευτική τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και στους… χωρισμούς που κατά καιρούς της χρεώνουν τα δημοσιεύματα.

Πίσω από τη δυναμική εικόνα της σκηνής υπάρχει μια οικογένεια. Πόσο σημαντικός είναι ο σύζυγος σου σε αυτή τη διαδρομή.

Είναι ο άνθρωπος μου. Ένας σύντροφος που σέβεται τα όνειρα μου και με στηρίζει έμπρακτα. Είναι κι εκείνος άνθρωπος του χώρου, οπότε υπάρχει αμοιβαία κατανόηση. Δεν ανταγωνιζόμαστε, συμπορευόμαστε.

Δεν προβάλλετε συχνά τη σχέση σας, με αποτέλεσμα να ακούγεται πως χωρίζετε.

Δεν την προβάλλουμε γιατί ανήκει σε εμάς. Επειδή δεν μας βλέπουν, μας χωρίζουν, αλλά αυτό δεν μας αφορά. Έχουμε επιλέξει να κρατάμε την προσωπική μας ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Αυτό μας έχει προστατεύσει. Βασίζεται στον σεβασμό και στην ισορροπία.

Ο σύζυγος μου ασχολείται με τη μουσική, είναι εξαιρετικός ηχολήπτης και, όταν χρειάζεται να λείπουμε και οι δυο για δουλειά, φροντίζουμε να βρίσκουμε χρόνο για το παιδί μας. Ο γάμος μας λειτουργεί, γιατί συνεργαζόμαστε, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και σεβόμαστε τα όνειρα του καθενός.