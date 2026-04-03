Sharon Stone: Ποιος σταρ φιλά καλύτερα – “Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου”

Η Sharon Stone δεν διστάζει να μιλήσει για τον σταρ του Χόλιγουντ με ταλέντο… στα χείλη. Σε εμφάνισή της στην εκπομπή Andy Cohen Live στο SiriusXM, η Stone μίλησε για το καλύτερο φιλί της καριέρας της: μια ιδιαίτερα «καυτή» σκηνή με τον… Robert De Niro.

Οι δυο τους υποδύθηκαν την Ginger McKenna και τον Sam “Ace” Rothstein αντίστοιχα, στο κλασικό αστυνομικό φιλμ του 1995 Casino, σε σκηνοθεσία Martin Scorsese.

«Θεέ μου. Είναι ο σταρ που φιλά καλύτερα στη βιομηχανία του θεάματος», είπε η Stone με νοσταλγική διάθεση. Καθώς ο Andy Cohen εξέφρασε την έκπληξή του, η ηθοποιός επέμεινε: «Α, ναι, με φίλησε και κυριολεκτικά έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου».



Στη σκηνή που οδηγεί στο μεγάλο φιλί, η Sharon Stone θυμήθηκε ότι η ηρωίδα της έπρεπε να πάει στην τουαλέτα και, επειδή ο χαρακτήρας της είναι μια απατεώνισσα, προσπαθεί να πείσει τον Robert De Niro να της δώσει χρήματα για να φύγει. Εκείνος, ως Ace, έβγαλε 50 δολάρια. «Και τον κοιτάζω σαν να του λέω: “Σοβαρά; Νομίζω ότι χρειάζομαι κάτι παραπάνω από 50 για την τουαλέτα”», θυμήθηκε.

«Και με κοιτάζει, βάζει το χέρι του στην τσέπη και μου δίνει περίπου εκατό, και τότε σκύβω και τον φιλάω. Και πραγματικά με… αποσυντόνισε», είπε η Stone.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και ο Marty [ο σκηνοθέτης Martin Scorsese] φώναξε “cut” και μας κοίταξε και είπε: Νομίζω ότι το έχουμε, αλλά θέλετε άλλη μία; Και τον κοιτάξαμε και οι δύο και είπαμε: Ναι, νομίζω ότι ίσως χρειαζόμαστε άλλη μία».

Η Stone είχε επίσης αποκαλύψει στο παρελθόν ότι, στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, προσωπικός της στόχος ήταν να συνεργαστεί κάποια μέρα με τον De Niro. Μιλώντας στο Business Insider τον Αύγουστο του 2025, η σταρ ανέφερε ότι είχε περάσει πολλές φορές από οντισιόν μαζί του, χωρίς όμως αποτέλεσμα πριν από το Casino. «Ήταν όνειρό μου να δουλέψω με τον De Niro και να σταθώ ισάξια δίπλα του», δήλωσε.

