LIFESTYLE

Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη – Θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα

|
THESTIVAL TEAM

Σε στενό οικογενειακό κύκλο στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, η οποία πέθανε ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», η οικογένεια της Κίλι Σφακιανάκη επέλεξε να σεβαστεί την επιθυμία της και έτσι μετά την εξόδιο ακολουθία η σορός της θα οδηγηθεί για αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

Οι οικείοι της έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμούν την παρουσία καμερών ή δημοσιογράφων.

