Σε αμηχανία η Έλλη Κοκκίνου: Η αναφορά στον Διονύση Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή – “Τόση ώρα προσπαθώ να το αποφύγω”

Σε αμηχανία ήρθε η Έλλη Κοκκίνου το μεσημέρι του Σαββάτου (31/1), η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» μαζί με τον Φοίβο.

Όλα άρχισαν όταν η Ναταλία Γερμανού θέλησε να μάθει πώς γνωρίστηκαν οι δυο τους.

«Την πρώτη πρώτη φορά που τον είχα δει ήταν σε μια συναυλία του Δημήτρη Κόκκοτα και είχα πάει εγώ με παρέα και είχαμε πει ένα “γεια”. Μετά μέσω κοινών γνωστών πήγα στο στούντιο» άρχισε να λέει η Έλλη Κοκκίνου με τον Φοίβο να τη διακόπτει για να τη ρωτήσει ποιός ήταν αυτός ο κοινός γνωστός,

Εκείνη απέφυγε να απαντήσει λέγοντας, «Θα σου πω άλλη στιγμή».

«Γιατί; Δε κάνει να πεις ποιός ήταν ο κοινός γνωστός;» αναρωτήθηκε η Ναταλία Γερμανού με την Έλλη Κοκκίνου να αποφεύγει και πάλι να απαντήσει λέγοντας, «Ναι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Μέσω της Sony Music».

«Ο κοινός γνωστός ήταν η Sony Music; Η εταιρεία;» τη ρώτησε η Ναταλία Γερμανού.

«Μέσω του Διονύση Σχοινά τελοσπάντων» απάντησε η τραγουδίστρια με τον διάλογο να εξελίσσεται ως εξής:

Ν,Γ: «Α, εντάξει».

E.K:«Μα τόση ώρα προσπαθώ να αποφύγω».

Ν.Γ: «Έχουν περάσει χρόνια».

Ε.Κ: «Εγώ είμαι διακριτική, το απέδειξα».

Ν.Γ: «Έχουν περάσει τα χρόνια, έχουν παραγραφεί αυτά εντελώς».

Ε.Κ: «Ναι, εντάξει. Με φώναξε να κάνω φωνητικά σε άλμπουμ της Μαντούς και νομίζω και στης Καίτης Γαρμπή σε 1-2 τραγούδια».

Ν.Γ:«Είδες; Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Τη γνώρισε ο Διονύσης στον Φοίβο, έκανε φωνητικά στην Καίτη,είναι όλα χαρούμενα».

Υπενθυμίζεται ότι πριν ο Διονύσης Σχοινάς παντρευτεί την Καίτη Γαρμπή ήταν σε σχέση με την Έλλη Κοκκίνου. Μάλιστα σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε διευκρινίσει: «Τη σχέση που είχα, την είχα τελειώσει επτά μήνες πριν την πρόταση γάμου στην Καίτη. Δε θα έβγαινα ποτέ να κάνω πρόταση γάμου ενώ είχα άλλη σχέση. Δηλαδή έλεος. Δεν ήμουν μαζί με την κοπέλα όταν έκανα την πρόταση γάμου. Δε θα μπορούσα να είμαι με μια κοπέλα και να κάνω πρόταση γάμου αλλού. Ήμουν επτά μήνες χωρισμένος. Να το ξεκαθαρίσουμε».

Έλλη Κοκκίνου

