Scooby-Doo: Η Μακένα Γκρέις "κλείδωσε" τον ρόλο της Ντάφνι στη νέα σειρά του Netflix

THESTIVAL TEAM

Tον πρωταγωνιστικό ρόλο στην επερχόμενη live-action σειρά «Scooby-Doo» των Berlanti Productions και Netflix εξασφάλισε η Μακένα Γκρέις.

Σύμφωνα με το Deadline, η νεαρή ηθοποιός θα υποδυθεί τη Ντάφνι στη σειρά των οκτώ επεισοδίων, η οποία θα λειτουργεί ως πρίκουελ.

Το πρότζεκτ, μια συνεργασία των Midnight Radio, Berlanti Productions και Warner Bros Television, περιήλθε στην πλατφόρμα την περασμένη άνοιξη μετά από μάχη προσφορών, με δέσμευση για απευθείας παραγωγή.

Οι Τζος Άπελμπαουμ και Σκοτ Ρόσενμπεργκ της Midnight Radio θα έχουν χρέη showrunners, σεναριογράφων και εκτελεστικών παραγωγών.

Η σειρά, που προς το παρόν δεν έχει επίσημο τίτλο, θα βασίζεται στους εμβληματικούς χαρακτήρες της εταιρία παραγωγής Hanna-Barbera Productions και θα επικεντρώνεται στην πρώτη γνωριμία των μελών της Εταιρείας Μυστηρίου.

Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη, «κατά τη διάρκεια του τελευταίου τους καλοκαιριού στην κατασκήνωση, οι παλιοί φίλοι Σάγκι και Ντάφνι εμπλέκονται σε ένα μυστήριο γύρω από ένα χαμένο κουτάβι Γερμανικού Μολοσσού που ενδέχεται να υπήρξε μάρτυρας ενός υπερφυσικού φόνου. Μαζί με τη Βέλμα και τον γοητευτικό νεοφερμένο Φρέντι, ξεκινούν να λύσουν την υπόθεση, η οποία τους παρασύρει σε έναν ανατριχιαστικό εφιάλτη που απειλεί να αποκαλύψει όλα τους τα μυστικά».

Στα επόμενα επαγγελματικά βήματα της Μακένα Γκρέις περιλαμβάνονται το πολυαναμενόμενο «Scream 7» και το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» το οποίο θα κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο.

