Σάλος με τη Σακίρα: Οπερατέρ σωριάστηκε μπροστά της – Καμία αντίδραση από την τραγουδίστρια

Οργισμένες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, στο οποίο η Σακίρα φαίνεται να παρακολουθεί ατάραχη τη στιγμή που οπερατέρ μπροστά της πέφτει στο έδαφος, χωρίς να κάνει την παραμικρή κίνηση να τον βοηθήσει.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια εμφάνιση της Σακίρα έχει ήδη γίνει viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την αδιαφορία της διάσημης τραγουδίστριας.

El cámara que grababa a Shakira se cae y ella no hace el mínimo intento de ayudarlepic.twitter.com/8AyT34O0Qv April 15, 2026

Όπως φαίνεται στο βίντεο η Σακίρα ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή όταν ο οπερατέρ που καταγράφει κάθε της κίνηση, χάνει την ισσοροπία του και πέφτει στο έδαφος.

Εκείνη κάνει μία έκφραση έκπληξης με το πρόσωπό της αλλά πέρα από αυτό τίποτα άλλο. Συνεχίζει να περπατάει σαν να μην συμβαίνει τίποτα και ανεβαίνει στη σκηνή ατάραχη για το σόου της.