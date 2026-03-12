Σάκης Τανιμανίδης: Το έκανα μόνο για τα λεφτά – Ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία

Ο Σάκης Τανιμανίδης ήταν καλεσμένος στο vidcast «Anestea» με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο.

Ο παρουσιαστής, παραγωγός και επιχειρηματίας, μίλησε για την πορεία του στην τηλεόραση, την επιχειρηματικότητα αλλά και για τη ζωή με τη Χριστίνα Μπόμπα με τις δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα.

«Ήθελα πάντα να κάνω project που γουστάρω, γι’ αυτό δεν έκανα πρωινό, ποτέ δεν έκανα πράγματα που θα με φθίνουν σαν άνθρωπο. Μία φορά μόνο έκανα κάτι που δεν ήθελα να κάνω και ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία που έκανα, ένα τηλεπαιχνίδι στον ΣΚΑΪ, το “Boom”. Για να καταλάβεις πόσο αποτυχημένο ήταν, δεν το θυμάσαι καν», είπε ο Σάκης Τανιμανίδης και εξήγησε:

«Ήταν η μοναδική φορά στην τηλεόραση, είχα βρεθεί ανάμεσα στο Survivor που σταμάτησε, με το αν θα είμαι στο ίδιο κανάλι ή αν δεν θα είμαι, μόλις είχαμε γεννήσει τα δίδυμα παιδιά μας και λέω “τώρα από πού τα έσοδα;”. Μου έκαναν μια πρόταση που έπρεπε να πω όχι, επειδή ήμουν σίγουρος ότι δεν θέλω να το κάνω, το έκανα για τα λεφτά και ήταν αποτυχία».

«Μπορώ να σου δείξω πολλούς δυστυχισμένους πλούσιους ανθρώπους και πολλούς ευτυχισμένους που δεν είναι πλούσιοι. Επιτυχία είναι να είσαι ευτυχισμένος με ό,τι σημαίνει αυτό για σένα», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Αργότερα, μίλησε και για το πώς τον άλλαξε ο ερχομός των παιδιών του, λέγοντας:

«Ποτέ δεν κυνηγούσα τα χρήματα, ήταν η απόρροια των πράξεών μου. Όταν κάνεις παιδιά αρχίζεις και σκέφτεσαι αν τα παιδιά σου θα είναι οκ οικονομικά.

Στα παιδιά παίρνουμε πολλά δώρα, θέλουμε να τα βλέπουμε να χαμογελάνε. Με απασχολεί πολύ για το μέλλον, με ποιον τρόπο δεν θα γίνουν κακομαθημένα και θα μάθουν να μην σταματάνε να προσπαθούν».

Ο Σάκης Τανιμανίδης μίλησε και για τη σχέση του με τη Χριστίνα Μπόμπα:

«Αυτό που θα ήθελα να βελτιώσω ως σύζυγος είναι να προσπαθώ ακόμα περισσότερο να διατηρήσω τη σχέση μεταξύ μας, τον ρομαντισμό. Με τα παιδιά και τις δουλειές, συνήθως αυτό μπαίνει σε τρίτη προτεραιότητα.

Είμαστε σε καλό επίπεδο, είμαι χαρούμενος με τη σχέση μας, αλλά σηκώνει βελτίωση. Δεν είναι ότι κάτι θα γίνει θεωρητικά, χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, να φλερτάρεις τη γυναίκα σου, όπως όταν ήθελες να τη ρίξεις. Σαν γονείς έχουμε σαν βασική αξία την οικογένεια. Όχι γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό, αλλά γιατί αυτό μας κάνει χαρούμενους».

