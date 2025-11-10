Σάκης Τανιμανίδης: Το απρόοπτο στο αεροδρόμιο της Γερμανίας – “Μας είπε ο πιλότος ότι το αεροπλάνο έχει πρόβλημα”

Μια μικρή ατυχία που εν τέλει βγήκε σε καλό είχε το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, ο Σάκης Τανιμανίδης.

Πιο συγκεκριμένα ο γνωστός παρουσιαστής, βρισκόταν στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, καθώς είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό και είχε μια πτήση ανταπόκρισης στο αεροδρόμιο της Γερμανίας.

Μετά από μια πολύωρη καθυστέρηση, ο Σάκης Τανιμανίδης ενημερώθηκε πως θα πρέπει να παραμείνει για τρεις ώρες στο αεροδρόμιο, καθώς υπήρξε πρόβλημα στο αεροσκάφος που θα ταξίδευαν.

Στο βίντεο που ανήρτησε ο Σάκης Τανιμανίδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξήγησε: «Είμαι στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, όπου είχε μια πτήση με ανταπόκριση. Είχαμε μπει στο αεροπλάνο αλλά το αεροπλάνο δεν ξεκινούσε. Μετά από μια ώρα βγαίνει ο πιλότος και μας λέει ότι το αεροπλάνο έχει ένα πρόβλημα, για αυτό έπρεπε να κατέβουμε και να φύγουμε μετά από τρεις ώρες. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος είναι “πω τι γκαντεμιά”. Από την άλλη ευτυχώς που βρήκαν το πρόβλημα πριν πετάξουμε».