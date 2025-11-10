MENOY

LIFESTYLE

Σάκης Τανιμανίδης: Το απρόοπτο στο αεροδρόμιο της Γερμανίας – “Μας είπε ο πιλότος ότι το αεροπλάνο έχει πρόβλημα”

|
THESTIVAL TEAM

Μια μικρή ατυχία που εν τέλει βγήκε σε καλό είχε το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, ο Σάκης Τανιμανίδης.

Πιο συγκεκριμένα ο γνωστός παρουσιαστής, βρισκόταν στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, καθώς είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό και είχε μια πτήση ανταπόκρισης στο αεροδρόμιο της Γερμανίας.

Μετά από μια πολύωρη καθυστέρηση, ο Σάκης Τανιμανίδης ενημερώθηκε πως θα πρέπει να παραμείνει για τρεις ώρες στο αεροδρόμιο, καθώς υπήρξε πρόβλημα στο αεροσκάφος που θα ταξίδευαν.

Στο βίντεο που ανήρτησε ο Σάκης Τανιμανίδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξήγησε: «Είμαι στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, όπου είχε μια πτήση με ανταπόκριση. Είχαμε μπει στο αεροπλάνο αλλά το αεροπλάνο δεν ξεκινούσε. Μετά από μια ώρα βγαίνει ο πιλότος και μας λέει ότι το αεροπλάνο έχει ένα πρόβλημα, για αυτό έπρεπε να κατέβουμε και να φύγουμε μετά από τρεις ώρες. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος είναι “πω τι γκαντεμιά”. Από την άλλη ευτυχώς που βρήκαν το πρόβλημα πριν πετάξουμε».

