MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Σάκης Τανιμανίδης: Δεν ξέρω αν θα μεταφερθεί στον ΣΚΑΪ το Dragons Den, σίγουρα θα το δείτε στην τηλεόραση

|
THESTIVAL TEAM

Ο Σάκης Τανιμανίδης μίλησε στα συνεργεία των τηλεοπτικών εκπομπών για το Dragons Den, τη σημασία της επικοινωνίας με επιτυχημένους ανθρώπους και τις φημολογούμενες εξελίξεις γύρω από το τηλεοπτικό project, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Αναφερόμενος στη σημασία που έχει για τον ίδιο η επαφή με επιτυχημένους ανθρώπους, ο Σάκης Τανιμανίδης τόνισε: «Ναι, με έχει βοηθήσει, όπως με βοηθάει η επικοινωνία με κάθε έξυπνο άνθρωπο, με κάθε άνθρωπο που έχει πετύχει κάτι στη ζωή του, όπως αυτοί οι Dragons στον επιχειρηματικό στίβο. Προσλαμβάνεις πράγματα, σου μένουνε πράγματα και μαθαίνεις. Αρκεί να έχεις ανοιχτό μυαλό».

Όταν ρωτήθηκε για τις φήμες που αφορούν το μέλλον του τηλεοπτικού project, ξεκαθάρισε: «Δεν τα γνωρίζω εγώ αυτά. Εγώ ήρθα σήμερα εδώ να μπω στον αγωνιστικό χώρο, να δείξω ποιος είμαι και να πάρουμε το παιχνίδι».

Τέλος, απαντώντας στο αν του έχει λείψει το συγκεκριμένο τηλεοπτικό format, σημείωσε: «Το Dragons Den είναι πολύ… γι’ αυτό και σίγουρα θα το ξαναδούμε στην τηλεόραση. Χάρηκα που σας είδα, πάω να κάνω λίγα lay-up να ζεσταθώ».

Σάκης Τανιμανίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας- ΗΠΑ

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Δήμος Θέρμης: Δωρεάν προληπτικός έλεγχος Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής – Ποιες ημέρες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Χαμός με Καιρίδη και Κατσώτη on air: “Θα μας στείλετε φυλακή” – “Θα σας στείλουμε να δουλέψετε” – Δείτε βίντεο

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

ΕΟΦ: Προειδοποιεί για σκευάσματα που περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες – Δείτε ποια είναι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Κυρανάκης: Μετά από δεκαετίες η Ελλάδα εισέρχεται στη βιομηχανία επισκευής και παραγωγής τρένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 λεπτά πριν

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Τιμή μου που φιλοξενήσαμε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας “Melania”