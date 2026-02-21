Σάκης Μπουλάς: Πέρασαν 12 χρόνια από τον θάνατό του – Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου

Ο Σάκης Μπουλάς «έφυγε» από τη ζωή την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014, σε ηλικία 60 ετών, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον καλλιτεχνικό χώρο.

Πέρασαν, λοιπόν, 12 χρόνια από τον από τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού και τραγουδιστή και η Μαρία Παναγοπούλου, με την οποία διατηρούσαν μία φιλική σχέση, το Σάββατο (21/02) έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για τον Σάκη Μπουλά.

Μάλιστα, η Μαρία Παναγοπούλου ανέφερε ότι αν υπάρχει κάτι μετά τον θάνατο, ο πασίγνωστος καλλιτέχνης θα κάνει παρέα με τον πολυαγαπημένο της, σύζυγο, Κώστα Χαρδαβέλλα.

«Δώδεκα χρόνια σήμερα από την ημέρα που έφυγε ο Σάκης Μπουλάς. Άνθρωπος και Καλλιτέχνης σπάνιος, γλυκός, τρυφερός, ευαίσθητος, από εκείνους που το καλούπι σπάει και δύσκολα ξαναγίνεται.

Η φωτογραφία είναι από άλλη μια παραμονή πρωτοχρονιάς στο σπίτι μας στο Παλαιό Φάληρο, μπροστά στο “παραδοσιακό” τραπέζι με την τσόχα.

Πάντα με το τσιγάρο στο χέρι και πολλά πακέτα γύρω του μην και ξεμείνει. Ένα μικρό τασάκι το οποίο άδειαζε μόνος του σε ένα μεγαλύτερο για να μη με ταλαιπωρεί. Το πιατάκι με το γλυκό στην άκρη “για ώρα ανάγκης”. Και μία κούπα με καφέ, από τα λίτρα που θα κατανάλωνε μέχρι το ξημέρωμα, πάντα νες “βαπορίσιο”.

Όχι, δεν είναι απορροφημένος από το παιχνίδι. Ποζάρει έτσι στον φακό μου, σατιρίζοντας τους “stars” που τους κουράζουν οι φωτογράφοι… Μωρέ Σάκη.

Υ.Γ. Αν εκείνοι που φεύγουν συνεχίζουν να υπάρχουν κάπου αλλού και ξανασυναντιούνται, νιώθω ήρεμη ότι ο Κώστας έχει την καλύτερη παρέα εκεί πάνω…», έγραψε η Μαρία Παναγοπούλου.