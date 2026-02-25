Ρούλα Ρέβη: Υπήρξε φορά που δεν είχα χημεία με πρόσωπο που φωτογράφιζα

Την Ρούλα Ρέβη υποδέχτηκαν η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης στην εκπομπή τους, το πρωί της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου. Η καταξιωμένη φωτογράφος με την επιτυχημένη πορεία, εξομολογήθηκε πως στο παρελθόν της έχει τύχει να συνεργαστεί με άτομο που δεν είχε χημεία.

Μάλιστα, περιέγραψε το πώς διαχειρίζεται τέτοιες περιπτώσεις, δηλώνοντας ότι «το γυρνάω και μέσα μου, γιατί δεν μπορεί να γίνει η δουλειά».

Ανάμεσα σε άλλα, η αγαπημένη καλλιτέχνις ανέφερε ότι: «Στη δουλειά αυτό που είχα και έχω, είναι ότι σίγουρα αυτό που σου λέω είναι το σωστό. Έχω αυτό. Το οποίο αν δεν το έχω και δεν το έχεις και εσύ που έχεις έρθει να βγάλεις τα μούτρα σου, θα είμαστε και οι δυο φοβισμένοι.

Βέβαια να πω εδώ, ότι εγώ σε βλέπω αλήθεια εκείνη την ώρα πώς είναι καλύτερο να σε κάνω, δεν σου λέω ψέματα. Αλλά στο λέω με σιγουριά, οπότε ο άλλος το κάνει και μετά βλέπεις και το αποτέλεσμα».

Σε ερώτηση για το αν υπήρξε φορά που να μην είχε χημεία με κάποιο πρόσωπο που φωτογράφιζε, η Ρούλα Ρέβη απάντησε: «Φυσικά, αλλά δεν το δείξαμε.

Εκεί κάνεις τη δουλειά σου και το ξεχνάς εκείνη την ώρα. Αλλά μέσα σου λες ότι “εγώ δεν θα ήθελα ξανά να μου τύχει αυτό πολλές φορές”».

Στη συνέχεια, η επιτυχημένη φωτογράφος εξήγησε ότι: «Έχει τύχει σε πιο δύστροπους ανθρώπους, να είναι όλη η ομάδα από πίσω “θα μας σπάσει τα νεύρα σήμερα, τι θα κάνουμε;” και τέτοια. Και να λέω εγώ “εμένα μου αρέσει που έχει προσωπικότητα”. Δηλαδή το γυρνάω και μέσα μου, γιατί δεν μπορεί να γίνει η δουλειά».