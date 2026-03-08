MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ρονάλντο: “Περιτριγυρισμένος από δυνατές γυναίκες”, γράφει ποζάροντας δίπλα στη Ροντρίγκεζ και τις κόρες τους

Φωτογραφία: Instagram/cristiano
|
THESTIVAL TEAM

Μία ανάρτηση, με αφορμή την χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για να τιμήσει τη μητέρα του, τη σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, τις κόρες τους και τις αδερφές του.

Ο άσσος του ποδοσφαίρου δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες του ίδιου με εκείνες στο πλευρό του, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την παρουσία τους στη ζωή του.

«Περιτριγυρισμένος από δυνατές γυναίκες. Η Τζίο, οι κόρες μου, η μητέρα μου και οι αδελφές μου. Σας ευγνωμονώ κάθε μέρα. Χρόνια πολλά για την Ημέρα της Γυναίκας», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στο Instagram.

Δείτε τη δημοσίευση που έκανε

Κριστιάνο Ρονάλντο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Λάρισα: Εκατοντάδες τρέχουν στον 3ο Δρόμο Μνήμης Τεμπών – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Παπασταύρου για Αλέξη Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του “ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

SKY express: Παράταση ακύρωσης πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ έως και το Σάββατο 14 Μαρτίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ για την τήρηση του Κ.Ο.Κ. σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας – Βεβαιώθηκαν 629 παραβάσεις

LIFESTYLE 53 λεπτά πριν

Ο Νίκος Αλιάγας δείχνει πώς ήταν στα 20 του – Δείτε τη φωτογραφία που ανάρτησε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Περιφερειακή Οδό μετά τον 48ωρο αποκλεισμό