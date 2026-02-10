Ρίτσα Μπιζόγλη: Έχω κλάψει σε δελτίο – Είναι πολύ βαρύ αυτό για έναν άνθρωπο

Η Ρίτσα Μπιζόγλη ήταν καλεσμένη στο “Buongiorno” την Τρίτη. Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 μίλησε μεταξύ άλλων για την αγάπη της για τα αδέσποτα, τη δουλειά της και την προσωπικότητά της.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να μην βοηθάω τα αδέσποτα, έτσι νιώθω. Και επίσης μας έχουν ανάγκη. Αυτό. Αλλά γενικά είμαι άνθρωπος που μ’ αρέσει να βοηθάω, μ’ αρέσει να αγγίζω τους ανθρώπους, μ’ αρέσει να βοηθάω τα ζώα. Γενικά μ’ αρέσει να προσφέρω. Η αίσθηση της προσφοράς είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Το περίσσευμα είναι αυτό που έχει σημασία», είπε αρχικά η Ρίτσα Μπιζόγλη.

Για τη δουλειά της ανέφερε: «Ο αυτοσαρκασμός, είναι η πανάκεια των πάντων. Αν ο ίδιος αυτοσαρκάζεσαι και βλέπεις τα τρωτά σου σημεία, είναι η καλύτερη άμυνα στην καθημερινότητα η οποία είναι φρενήρης, με ρυθμούς φρενήρεις. Αγαπούσα τη δημοσιογραφία και γι’ αυτό την ακολούθησα. Είμαι 32 χρόνια στην τηλεόραση. Ζορίστηκα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Και λάθη έκανα και λάθος επιλογές έκανα και λάθος επενδύσεις έκανα. Όλοι ζοριστήκαμε. Δεν είναι και πολύ εύκολος ο χώρος μας.

Νομίζω ότι γίνεσαι ενοχλητικός όταν νιώσει ο άλλος ότι πολιορκείς τη θέση του, την εικόνα του, τη γραμμή του. Εγώ δεν το έκανα ποτέ αυτό. Δεν ήμουν διεκδικητική ποτέ. Έχω χάσει πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι έχουμε χάσει. Και θέση έχεις χάσει, και μπροστά βήματα να κάνεις, δεν τα έκανες. Και αντί να είσαι στο ακριβώς, πήγες στο και 5. Και όταν ήρθε το παρά 5 πάλι δεν ήσουνα, δεν είχες τη δυνατότητα να προχωρήσεις. Όταν φεύγεις απ’ την κούρσα, δεν φεύγεις με ευγένεια».

Για την προσωπικότητά της η Ρίτσα Μπιζόγλη τόνισε: «Έχω συστολή. Δε μ’ αρέσουν οι άνθρωποι χωρίς συστολή. Η συστολή είναι καλό πράγμα. Δεν είναι κακό. Η συστολή δίνει μέτρο και δίνει και πειθαρχία στον άνθρωπο. Η συστολή είναι κάτι απαραίτητο. Η πειθαρχία είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα, ναι. Την θεωρούν κάτι λάθος, αλλά είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα η πειθαρχία. Κι αυτό έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Επειδή αγαπάω τον αθλητισμό, ξέρω τι σημαίνει πειθαρχία. Πειθαρχία σε όλα».

Για την παρουσίαση των ειδήσεων η ηθοποιός υπογράμμισε: «Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Δεν είναι απαραίτητο να κάνεις σχόλιο σε όλα. Μπορεί να κάνω και ένα σχόλιο, αλλά το σχόλιο δεν είναι πανάκεια, δε γίνεται πάντα. Γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις, ή σε ελάχιστες περιπτώσεις. Εμείς λέμε τις ειδήσεις εκείνη την ώρα. Με τον τρόπο σου μπορείς να δείξεις την ενσυναίσθησή σου. Με τον τρόπο σου μπορείς να πεις κάτι, αλλά ως ένα σημείο. Αυτό έχει κόκκινη γραμμή. Δεν έχει παραπάνω. Δεν είμαστε εκπομπή.

Έχω κλάψει σε δελτίο. Έκλαψα στο Μάτι γιατί πήγα στο Μάτι. Και βγήκα απ’ το Μάτι. Και όταν το έζησα αυτό και μύρισα… Αλλά φυσικά δεν το δείχνεις στον αέρα. Έκλαιγα πριν το δελτίο, είναι πολύ βαρύ αυτό να το σηκώσει ένας άνθρωπος. Απλώς εκείνη την ώρα το ξεχνάς. Βάζω όριο στη συγκίνηση γιατί δεν νοιάζει κανέναν το δικό μου συναίσθημα. Ορισμένα πράγματα είναι φορτωμένα από τη φύση τους. Μια είδηση είναι φορτωμένη έτσι κι αλλιώς».