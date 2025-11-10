Ρία Ελληνίδου: Η κοινή εμφάνιση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου – Δείτε το βίντεο

Κοινή εμφάνιση πραγματοποίησαν η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μαζί με τον γιο του, Πάρη και φίλους, σε μαγαζί της Πεντέλης.

Οι φωτογραφίες, που προβλήθηκαν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno», τραβήχτηκαν το πρωί της Κυριακής και δείχνουν τους τρεις τους να περνούν χαλαρές στιγμές με φίλους του μοντέλου. Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φαίνονται να συζητούν και να απολαμβάνουν τον καφέ τους, με τον μικρό Πάρη να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του πατέρα του.

Οι φωτογραφίες από την έξοδό τους ήρθαν λίγους μήνες μετά το εξώδικο του Δημήτρη Αλεξάνδρου σε τηλεοπτικούς σταθμούς και ιστοσελίδες για δημοσιεύματα σχετικά με την προσωπική του ζωή, καθώς το μοντέλο είχε διαμαρτυρηθεί για φήμες περί σχέσης με τη Ρία Ελληνίδου και παράλληλα ζητούσε τη διαγραφή των σχετικών αναφορών.

Αφορμή αποτέλεσε άρθρο της ελληνικής έκδοσης της «Huffington Post», το οποίο, επικαλούμενο πηγή, ανέφερε τον Ιούνιο ότι οι δύο «έβγαιναν τότε, εδώ και λίγες εβδομάδες» και πως «υπήρχε ενθουσιασμός και από τις δύο πλευρές». Το δημοσίευμα αναφερόταν επίσης στην κοινή τους παρουσία στην απονομή του χρυσού δίσκου της τραγουδίστριας.