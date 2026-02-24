Ρία Ελληνίδου για Δημήτρη Αλεξάνδρου: Το ταξίδι στην Ταϊλάνδη ήταν δώρο για του Αγίου Βαλεντίνου

Στην Ταϊλάνδη έκαναν διακοπές ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου.

Το ζευγάρι δημοσιεύει βίντεο στο TikΤοκ από την Ταϊλάνδη, αποφεύγοντας να ποζάρει μαζί στο ίδιο πλάνο.

Η γνωστή τραγουδίστρια απαντώντας σε follower που τη ρώτησε αν πλήρωσε εκείνη για το ταξίδι, η Ρία Ελληνίδου ανέφερε πως ήταν δώρο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Από την άλλη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέφερε πως δεν αφήνει ποτέ σύντροφό του να πληρώνει. «Καμία γυναίκα πότε δεν πληρώνει», έγραψε. Τα σχόλια αυτά έγιναν γιατί πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη έγραψε στο TikTok: «Επιτέλους πάω ταξίδι χωρίς να πληρώνω εγώ».

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου δεν έχουν παραδεχτεί δημόσια πως είναι ζευγάρι.