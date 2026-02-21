MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ρία Ελληνίδου – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Οι “καλημέρες” από την Ταϊλάνδη και οι “κοινές” αναρτήσεις

|
THESTIVAL TEAM

Την Ταϊλάνδη διάλεξε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου για το πρώτο τους κοινό ταξίδι στο εξωτερικό, οι οποίοι φροντίζουν να ενημερώνουν τους followers τους για το πώς περνάνε στις διακοπές τους.

Παρόλο που δεν έχουν κάνει επίσημη κοινή εμφάνιση και αποφεύγουν τα κοινά stories, η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αφήνουν μικρά στοιχεία που «επιβεβαιώνουν» την σχέση τους.

Το ζευγάρι είναι στην εξωτική Ταϊλάνδη εδώ και αρκετές μέρες. Μαζί απολαμβάνουν τον ήλιο και την ζέστη κάνοντας βουτιές σε πισίνες, μακριά από την βροχερή -τις τελευταίες μέρες- Ελλάδα.

Βόλτες σε καταπράσινα τοπία, γεύματα με θέα τη θάλασσα και στιγμές χαλάρωσης σε πολυτελές resort συνθέτουν το σκηνικό των διακοπών του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ρίας Ελληνίδου.

Σήμερα (21/02) ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου φρόντισαν να πουν την «καλημέρα» τους μέσω αναρτήσεων στο Instagram. Και οι δύο διάλεξαν να δείξουν την πισίνα του ξενοδοχείου στο οποίο διαμένουν, ενώ η τραγουδίστρια δεν δίστασε να ανεβάσει βίντεο φορώντας καπέλο και το μαγιό της, κάνοντας ηλιοθεραπεία.

Ο επιχειρηματίας και η τραγουδίστρια είναι μαζί από τον περασμένο Μάιο, περνώντας μάλιστα μαζί και τις πρώτες καλοκαιρινές τους διακοπές.

Δημήτρης Αλεξάνδρου Ρία Ελληνίδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Μετά τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, ο διάδοχος Γουίλιαμ ίσως είναι το επόμενο μεγάλο πρόβλημα της βασιλικής οικογένειας

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Νιγηρία: Τουλάχιστον 38 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε χωριό της βορειοδυτικής χώρας

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Προειδοποιεί ο Μερτς: Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά δεν είμαστε πλέον και σε ειρήνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Ιωάννινα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από όχημα – Συνελήφθη ο οδηγός

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Σε εξέλιξη έρευνες για αγνοούμενο 44χρονο στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Ομάδα κρούσης για την ταχύτερη απονομή των εφάπαξ στο Δημόσιο