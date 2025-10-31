Ρένια Λουιζίδου: “Δεν έχω κλειδιά από το σπίτι του γιου μου, εκτιμώ τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα και τις γυναίκες”

Για το sequel της σειράς “Το Σόι Σου”, που κάνει πρεμιέρα απόψε στις 20:00 με διπλό επεισόδιο στον Alpha μίλησε η Ρένια Λουιζίδου η οποία ήταν καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής “Happy Day” το πρωί της Παρασκευής (31/10).

«Υπήρχε κόσμος που δεν πίστευε ότι δεν τελείωσε ποτέ γιατί ήταν και πολλά επεισόδια. Πολλοί γονείς έλεγαν πως τα παιδιά τους δεν έτρωγα αν δεν έβλεπαν επεισόδιο. Αυτή την φορά ήταν όλοι μας πολύ θετικοί. Ήταν δύσκολο να γίνει γιατί έπρεπε να είχαμε οργανωθεί από νωρίς για να είμαστε όλοι διαθέσιμοι.

Ένα χρόνο πήρε για να πούμε “μην κλείσει κανένας” το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει για τον βιοπορισμό του άλλου. Μετά έρχεται κάποια στιγμή από το να αναρωτιέσαι (σ.σ ν πάει καλά) ας το δοκιμάσουμε», ανέφερε η ηθοποιός για την επιστροφή της δημοφιλούς σειράς.

«Ήταν περίεργο, γιατί ήταν σαν να έχουμε φύγει Παρασκευή και κάναμε Σαββατοκύριακο. Σαν να μην πέρασαν τα 6 χρόνια. Όλο μαζί ήταν πολύ χαρούμενο και αγαπησιάρικο. Είχε την αίσθηση ότι μας έλειψε και το πεθυμήσαμε. Αυτό που μου μεταφέρουν και μεταφέρεται από τον κόσμο είναι ότι είναι τόσο μεγάλη η αναμονή», σημειώνει η Ρένια Λουιζίδου.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στον γιο της, η ηθοποιός απάντησε:

«Είναι 25. Λέγαμε ότι όταν ήμασταν στο Σόι είχε περάσει στο πανεπιστήμιο. Προσπαθώ να μην είμαι τόσο Χαρούλα στην πραγματική μου ζωή. Νομίζω ότι θέλει να ασχοληθεί περισσότερο με τα αθλητικά. Είναι στο ΕΚΠΑ. Είναι άλλη φάση αυτά τα παιδιά τώρα.

Είναι δε δύσκολη συγκυρία πολιτικοοικονομική. Δεν ξέρω αν το έχω αυτό το καινούργιο που έρχεται για να μπορώ να τον βοηθήσω. Μένουμε στο ίδιο οίκημα. Δεν έχω κλειδιά, ούτε για ώρα ανάγκης. Δεν θα μπω ποτέ από μόνη μου. Είναι 25 χρονών, μεγάλος, ενήλικος. Κάνω αγώνα για να διώξω τη Χαρούλα από μέσα μου».

«Είμαι χαρούμενη για τον ενήλικο που έχω απέναντί μου. Είναι μια προσωπικότητα με την οποία θα ήθελα να έχω παρτίδες, αν ήταν ένας άγνωστος. Εκτιμώ τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, τις γυναίκες», εξομολογήθηκε η Ρένια Λουιζίδου.