Ράνια Παπαδάκου: Η πιάτσα είναι μικρή, εγώ δεν ήρθα ουρανοκατέβατη, δεν έχω να αποδείξω τίποτα

Η Ράνια Παπαδάκου μίλησε πρόσφατα στις κάμερες ψυχαγωγικών εκπομπών, σε μία από τις πολύ σπάνιες τηλεοπτικές εμφανίσεις της. Η γνωστή ηθοποιός και δικηγόρος παρακολούθησε το mini reunion των συντελεστών της σειράς “Μαύρα Μεσάνυχτα”, όπου είχε ερμηνεύσει τον ρόλο της λαϊκής τραγουδίστριας Τζίας.

«Εμείς (οι συντελεστές της σειράς) είμαστε φίλοι μεταξύ μας και συναντιόμαστε πάρα πολύ συχνά», είπε αρχικά η Ράνια Παπαδάκου.

Όταν ρωτήθηκε για τυχόν αρνητικά σχόλια που μπορεί να έχει ακούσει για τον συνδυασμό της υποκριτικής και της δικηγορίας, εκείνη απάντησε:

«Η πιάτσα, παιδιά, είναι μικρή. Εγώ έχω τελειώσει τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχω κάνει μεταπτυχιακά, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, ξέρουμε ποιος ανήκει και ποιος δεν ανήκει. Το ίδιο ισχύει και για την υποκριτική, εγώ δεν ήρθα ουρανοκατέβατη. Έχω δικηγορικό γραφείο, που το συντηρώ 24 χρόνια, οπότε δεν έχω να αποδείξω ούτε να πω τίποτα»

