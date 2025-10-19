MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ραμόνα Βλαντή: Όσο σχετική είμαι γω με την μουσική τόσο είναι η Έλενα Χριστοπούλου με την μόδα

|
THESTIVAL TEAM

Η Ραμόνα Βλαντή παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο” και τον δημοσιογράφο Αρτ Αντιμιάν, το πρωινό της Κυριακής, στην ΑΝΤ1. Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, το γνωστό μοντέλο μίλησε αφενός για τις κριτικές επιτροπές των ριάλιτι μόδας και αφετέρου για τις ενδυματολογικές επιλογές της Έλενας Παπαρίζου και της Καίτης Γαρμπή.

Ειδικότερα, η Ραμόνα Βλαντή σημείωσε χαρακτηριστικά πως “φέτος δεν είχα πρόταση για τηλεόραση, αν και περίμενα να έχω από το GNTM. Δεν είμαι τυχαία, όμως, όχι όπως πήραν κάποιες κυρίες τη θέση μου στο My Style Rocks. Γιατί εκεί καμία δεν ήταν σχετική με τη μόδα, πέρα από την Αλεξάνδρα Κατσαϊτη που είναι στυλίστρια και πρέπει να είναι στην κριτική επιτροπή”.

“Η Έλενα Χριστοπούλου με τι είναι σχετική; Όσο είμαι εγώ σχετική με την μουσική, τόσο είναι και η Έλενα με την μόδα. Με τι ήταν σχετική; Επειδή είχε δυο ρούχα και τα πούλαγε;”.


“Δεν μ’ αρέσει καθόλου το στυλ της Έλενας Παπαρίζου, Θεωρώ όμως ότι έχει κορμάρα, κι ας έχει πάρει τα κιλάκια της. Το ντύσιμο της Καίτης Γαρμπή το βρίσκω λίγο κιτς” πρόσθεσε, ακόμα, η Ραμόνα Βλαντή στην κάμερα της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1.

Ραμόνα Βλαντή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Περιστέρι: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου έξω από νυχτερινό μαγαζί

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

“Τα ‘χασε” ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον “Εκατομμυριούχο”: “Σε τι κατάσταση ήταν αυτός που έγραψε αυτή την ερώτηση;”

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Γιώργος Μαζωνάκης: Δυσαρεστημένος και θυμωμένος με τον Αντώνη Ρέμο – Ποιος αναλαμβάνει την εκπροσώπησή του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Το ΤΕΚΑ προκηρύσσει πέντε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Μαριάννα Τουμασάτου: Έχω πάθει 2-3 φορές πνευμονία σε γυρίσματα, η θερμοκρασία μου είναι μόνιμα στους 35,5

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Σοκάρουν οι καταγγελίες αστυνομικού για ξυλοδαρμό από συνάδελφό της μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου