Ραμόνα Βλαντή: Όσο σχετική είμαι γω με την μουσική τόσο είναι η Έλενα Χριστοπούλου με την μόδα

Η Ραμόνα Βλαντή παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο” και τον δημοσιογράφο Αρτ Αντιμιάν, το πρωινό της Κυριακής, στην ΑΝΤ1. Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, το γνωστό μοντέλο μίλησε αφενός για τις κριτικές επιτροπές των ριάλιτι μόδας και αφετέρου για τις ενδυματολογικές επιλογές της Έλενας Παπαρίζου και της Καίτης Γαρμπή.

Ειδικότερα, η Ραμόνα Βλαντή σημείωσε χαρακτηριστικά πως “φέτος δεν είχα πρόταση για τηλεόραση, αν και περίμενα να έχω από το GNTM. Δεν είμαι τυχαία, όμως, όχι όπως πήραν κάποιες κυρίες τη θέση μου στο My Style Rocks. Γιατί εκεί καμία δεν ήταν σχετική με τη μόδα, πέρα από την Αλεξάνδρα Κατσαϊτη που είναι στυλίστρια και πρέπει να είναι στην κριτική επιτροπή”.

“Η Έλενα Χριστοπούλου με τι είναι σχετική; Όσο είμαι εγώ σχετική με την μουσική, τόσο είναι και η Έλενα με την μόδα. Με τι ήταν σχετική; Επειδή είχε δυο ρούχα και τα πούλαγε;”.



“Δεν μ’ αρέσει καθόλου το στυλ της Έλενας Παπαρίζου, Θεωρώ όμως ότι έχει κορμάρα, κι ας έχει πάρει τα κιλάκια της. Το ντύσιμο της Καίτης Γαρμπή το βρίσκω λίγο κιτς” πρόσθεσε, ακόμα, η Ραμόνα Βλαντή στην κάμερα της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1.