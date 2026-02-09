Προκόπης Αγαθοκλέους: Πια ξέρω ότι χρειάζεται να είµαι εκεί για τα παιδιά µου

Για το διάλειμμα που χρειάστηκε μετά τη σειρά Αγιος Παΐσιος, για την φετινή συνεργασία του με Αθηναϊκό θέατρο αλλά και για την οικογένειά του μίλησε πρόσφατα ο Προκόπης Αγαθοκλέους.

Αν έπρεπε να ξεδιαλέξετε μια στιγμή από αυτή την εμπειρία που ζήσατε στη σειρά, ποια θα ήταν αυτή;

«Σίγουρα δεν μπορώ να διαλέξω μία μόνο στιγμή, ήταν τόσο γεμάτη η εμπειρία. Από τις 700 σκηνές που γυρίσαμε, έπαιζα στις 600. Θυμάμαι όμως συγκεκριμένα, λίγο προτού ξεκινήσουμε να γυρίζουμε τον δεύτερο κύκλο, είχα συναντηθεί στο σπίτι του σεναριογράφου Γιώργου Τσιάκκα με τον πατέρα Χρήστο Μήτσιο, τον γνωστό παπα-ΠΑΟΚ. Τον είχε ρωτήσει ο Γιώργος: “Πάτερ, αν θέλατε να μείνει κάτι από αυτό που πάμε να κάνουμε, τι θα ήταν;”. Και ξέρετε τι απάντησε; “Ενα χάδι και μια αγκαλιά”. Αυτό με είχε συγκλονίσει. Με έβαλε σε μια σκέψη. Τι σημαίνει σήμερα ένα χάδι και μια αγκαλιά; Είναι κάτι που μας λείπει. Ο ίδιος ο Αγιος έλεγε: “Εάν αγαπάς αληθινά, δεν χρειάζεται να το δείξεις”. Η πραγματική αγάπη δεν χρειάζεται τίποτα».

Μιλήστε μας για την περίοδο μετά από αυτή τη σημαδιακή εμπειρία. Χρειαστήκατε ένα διάλειμμα;

«Είχα πάρει ένα µεγάλο διάλειµµα, ένα πεντάµηνο σίγουρα, για ανασύνταξη και ξεκούραση λόγω των έντονων γυρισµάτων και των ταξιδιών. Γυρίσαµε τη σειρά σε πέντε πόλεις και τα γυρίσµατα ήταν κατ’ εξοχήν εξωτερικά. Πήρα τον χρόνο µου και εφέτος ανέβηκα στην Αθήνα. Είναι η πρώτη φορά που κάνω σεζόν στην Αθήνα, στο θέατρο Βρετάνια, µε τον Ακη Σακελλαρίου, την Ξένια Καλογεροπούλου, τη Μαριάννα Πουρέγκα και πολλούς ακόµα αγαπητούς συναδέλφους και συντελεστές. Είχα κάνει και το 2022-2023 στο Θέατρο Ρεξ τα “Φώτα της Πόλης”, υποδυόµενος τον Τσάρλι Τσάπλιν σε σκηνοθεσία Αµάλιας Μπένετ».

Τι σας έκανε να πείτε το «ναι» για σεζόν στην Αθήνα εφέτος;

«Αισθάνθηκα πιο σίγουρος, πιο έτοιµος. Στην Αθήνα είχα ανέβει και άλλες φορές χωρίς να µε ξέρει κανείς – τον Σαρλό στο Εθνικό τον έκανα πριν από τη µεγάλη δηµοσιότητα της σειράς. Εφέτος ένιωσα ότι υπάρχει ένα πιο στρωµένο έδαφος. Είµαι εδώ για να συνεχίσω αυτόν τον αγώνα. Η Αθήνα είναι µια δύσκολη και γεµάτη προκλήσεις πόλη, αλλά παράλληλα γεµάτη µε αναφορές και ανθρώπους που µε εµπνέουν».

Είναι λίγο νομαδική η ζωή σας. Πώς είναι να μην έχει κανείς μια σταθερή βάση;

«Εμένα προσωπικά μού αρέσει, όμως πια δεν είμαι μόνος μου. Εχω οικογένεια, έχω δύο παιδιά. Οπότε εκεί είναι το κόστος. Αν ο Προκόπης είχε να διαλέξει μόνο για τον εαυτό του, θα σας έλεγα ότι μου αρέσει να μην έχω σταθερή βάση, με ενεργοποιεί και με εμπνέει το καινούργιο. Αλλά πια ξέρω ότι χρειάζεται να είµαι εκεί για τα παιδιά µου. Είναι έξι και οκτώ χρόνων, στην Α’ και Β’ Δηµοτικού, στην Κύπρο. Δεν αποφασίζω πια µόνος µου για το µέλλον. Οταν είµαι κοντά τους, είµαι 100% εκεί, αλλά όταν λείπω φροντίζω να δηλώνω παρών συναισθηµατικά και µε οποιονδήποτε τρόπο µπορώ».

Πηγή Βήμαgazino