Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Όταν η μητέρα μου χώρισε στα 67, της νοίκιασα σπίτι για να μην νιώθει άσχημα

Για τη μητέρα του μίλησε με συγκίνηση ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, επισημαίνοντας πως πήρε διαζύγιο στα 67 της και τότε ο ίδιος της νοίκιασε σπίτι και της έβαζε χρήματα κάθε μήνα στην τράπεζα, ώστε να τη φροντίζει και να τη βοηθήσει να σταθεί στα πόδια της.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και ανέφερε ακόμη πως την περίοδο που συνεργαζόταν με την Κατερίνα Καινούργιου στο «Ευτυχείτε» η μητέρα του είχε αρχίσει να αρρωσταίνει και παρά το δύσκολο πρόγραμμά του της ετοίμαζε πάντα πρωινό και τα χάπια της και έπειτα έφευγε για δουλειά.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος είπε αναλυτικά: «Η μητέρα μου χώρισε στα 67 της -ήταν πολύ μεγάλη όταν χώρισε- και ήταν πολύ δύσκολο να σταθεί στα πόδια της μόνη της. Οπότε της νοίκιασα σπίτι και της έδωσα βιβλιάριο τραπέζης. Μετά ήρθε κι αυτό, το τρομερό που έχασε τον αδερφό μου. Θυμάμαι ότι για να μην νιώθει άσχημα ότι στηρίζεται στον γιο της, γιατί ήταν πολύ περήφανη η μητέρα μου, της είχα νοικιάσει σπίτι, της είχα δώσει βιβλιάριο τραπέζης να πηγαίνει να παίρνει ένα ποσό κάθε μήνα από την τράπεζα “για να τρώμε μαμά, να μην μαγειρεύεις”. Και έμεινε μόνη της περήφανη από τα 67 μέχρι τα 89. Εσύ έχεις ζήσει τη φάση από τα 89 και μετά, που αρχίζει να αρρωσταίνει, και την παίρνω πια σπίτι μου για να τη φροντίζω. Τότε που ήμασταν μαζί στο “Ευτυχείτε”, λοιπόν, τη φρόντιζα. Ξύπναγα πιο πρωί για να προλάβω να ετοιμάσω τα χάπια, το πρωινό της μαμάς, να φτιαχτώ, να έρθω να κάνουμε εκπομπή».

Στη συνέχεια, ανέφερε πως όταν σχολίασαν πόσο φρόντιζε τη μητέρα του όσο νοσηλευόταν, ένιωσε υπερηφάνεια για τον εαυτό του και βούρκωσε συγκινημένος. Έπειτα πρόσθεσε: «Οι περισσότεροι είμαστε έτσι. Αγαπάμε τους γονείς μας και θέλουμε όταν πετύχουμε να τους δώσουμε αυτό που ξέρουμε ότι είχαν στερηθεί και δεν μπορούσαν να μας προσφέρουν. Και όσα μπορούμε, όσο πετυχαίνουμε».