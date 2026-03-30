Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για Μαρινέλλα: Όλος ο χώρος την έλεγε “μάνα” γιατί ήταν μπροστάρισσα, είχε ξεκινήσει πολλά πράγματα εκείνη

Συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο παραχώρησε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ο οποίος μίλησε για τη Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο.

«Η Μαρινέλλα είναι, ουσιαστικά, η ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας», είπε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

«Η Μαρινέλλα ήταν η πρώτη που έκανε τα μεγάλα show στην Ελλάδα. Πραγματικά, αυτά τα 70 λαμπρά χρόνια καριέρας αντικατοπτρίζουν την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και των live εμφανίσεων.

Όλος ο χώρος την έλεγε “μάνα” γιατί ήταν μπροστάρισσα, είχε ξεκινήσει πολλά πράγματα εκείνη.

Η Μαρινέλλα είναι αναντικατάστατη. Ο τρόπος που “έφυγε” ήταν μαγικός, ουσιαστικά έφυγε πάνω στη σκηνή, τον Σεπτέμβριο του 2024, εκείνη τη νύχτα.

Όλο το υπόλοιπο έδειξε πόσο αγωνίστρια ήταν», είπε μεταξύ άλλων ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.