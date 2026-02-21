Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για J2US: “Έχουν θράσος να με καλούν για παίκτη ενώ έχουμε ακόμα οικονομικές εκκρεμότητες”

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Σαββατοκύριακο Παρέα” παραχώρησε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Τον γνωστό ραδιοφωνικό παραγωγό και στιχουργό συνάντησε η Μαρία Αντωνά, συζητώντας μαζί του για τη φετινή Eurovision, τα τηλεοπτικά τεκταινόμενα αλλά και τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχει ακόμα με την παραγωγή του J2US.

«Φεύγοντας από μία εκπομπή πρώτης γραμμής, από έναν παρουσιαστή πρώτης γραμμής, από ένα κανάλι πρώτης γραμμής, συνειδητά την πρώτη εβδομάδα, ήταν σαν να έκανα ένα είδος statement, μία δήλωση ότι δεν ξέρω αν θέλω να ξαναείμαι στην τηλεόραση», δήλωσε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ενώ παραδέχθηκε πως:

«Όταν είπα κάτι που δεν άρεσε για τη Νατάσα Μποφίλιου, το μέγεθος του βρισίματος, του ξεφτιλίσματος στα social μου, σε δημόσια comments… Που τι πρωτοτυπία! Είχανε να κάνουνε οι βρισιές για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τη σεξουαλική μου ταυτότητα. Που είχα και τα guts να το φανερώσω από τη δεκαετία του ’90 που ήταν πολύ δύσκολο. Με είχε πραγματικά αηδιάσει».

«Εμένα ο Ακύλας με συγκίνησε εξαρχής, γιατί αμέσως κατάλαβα ότι είναι ένας καλλιτέχνης που έχει προσπαθήσει πάρα πολύ. Τώρα όσον αφορά το σκέλος των ομοφοβικών επιθέσεων, εκεί κι αν μπορώ να τον καταλάβω, γιατί εγώ ανήκω σε μία γενιά που δεν υπάρχει επίθεση που να μην την έχουμε φάει.

Εγώ ανήκω σε μια γενιά που είχε τύχει να μας πλακώσουνε στο ξύλο σε πλατείες. Εγώ έχω φάει ξύλο από αστυνομικό, αρχές δεκαετίας του ’90… μου λέει “τι κάνεις εδώ;”, “βόλτα”, “βόλτα τέτοια ώρα; ναι”, ” ‘τι λες ρε;’ -πφ- και μου ρίχνει μια σφαλιάρα”», εξομολογείται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αμέσως μετά.