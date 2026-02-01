Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Από τη στιγμή που αποσύρθηκε η Χαρούλα Αλεξίου, τις “μισώ” όλες τις άλλες

Συνέντευξη στην εκπομπή “Ραντεβού το ΣΚ” παραχώρησε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, μιλώντας για όλους και για όλα. Τον ραδιοφωνικό παραγωγό συνάντησε ο ρεπόρτερ, Κωνσταντίνος Αρτσίτας, κάνοντας μία αναδρομή στη μακρόχρονη πορεία του και τις μεγάλες συνεργασίες που κρατά στην καρδιά του.

«Η καλύτερη συνεντευξιαζόμενη είναι η Δήμητρα Γαλάνη. Με έκανε να νιώσω άνετα και “θεός” από την πρώτη στιγμή. Ο Γιώργος Νταλάρας δεν αρέσκεται να κάνει δηλώσεις “στο πόδι” και με το δίκιο του. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη μου έδωσε συνέντευξη στα τελευταία της Χριστούγεννα. Ένιωσα ένα σφίξιμο μέσα μου. Δύο μήνες μετά, έμαθε ότι είναι άρρωστος», περιγράφει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

«Με τον Γιώργο Μαρίνο ξεκινήσαμε τη συνέντευξη λες και γνωριζόμασταν χρόνια. Και εκεί που μιλούσαμε, αποκάλεσε τη Μαντόνα “κομμώτρια από τα Λιόσια”. Στο επόμενο 10λεπτο έγινε χλαπαταγή στο τηλεφωνικό κέντρο», αποκαλύπτει.

«Η Χαρούλα Αλεξίου μου λείπει πάρα πολύ. Από τη στιγμή που αποσύρθηκε, νομίζω ότι τις μισώ όλες τις άλλες. Ο Πασχάλης Τερζής αδικήθηκε, έκανε καριέρα σε μεγάλη ηλικία. Λείπει ο Νότης Σφακιανάκης, που υπήρξε τεράστιος. Όταν πρωτοβγήκε, δεν ήθελε κανείς να τον καλέσει στην εκπομπή του. Εγώ τον κάλεσα το ’91. Έκτοτε, την πρώτη μετάδοση κάθε του δίσκου την έκανε σε μένα», αφηγείται στη συνέχεια της κουβέντας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Όταν ρωτήθηκε για την Άννα Βίσση, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος απάντησε ανοιχτά:

«Είναι άθλος αυτό που έχει πετύχει η Άννα, αν και έχω διαφωνήσει αρκετές φορές μαζί της κυρίως για το ρεπερτόριό της».

Τέλος, αναφορικά με τη Eurovision, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος θυμάται:

«Έγραψα το 2007 το With Love για την Τάμτα αλλά δεν πήγε. Το 2008 η Καλομοίρα στεναχωρήθηκε απίστευτα που δεν κέρδισε. Πιστεύω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτό στο ότι μετά τα παράτησε. Φέτος, το κατάλληλο τραγούδι το έχει ο Ακύλας. Δεν προκύπτει τέτοιο τραγούδι συχνά. Αν δεν επιλεγεί, θα χάσουμε ίσως ένα δεύτερο βραβείο».