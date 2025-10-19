MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Αν μου έδιναν εκπομπή στην ΕΡΤ και έκανα 2% τηλεθέαση, θα είχα παραιτηθεί από μόνος μου

|
THESTIVAL TEAM

O Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Χαμογέλα και πάλι” και τη δημοσιογράφο Ρέα Ιωάννου, το πρωινό της Κυριακής, στο MEGA.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο έμπειρος ραδιοφωνικός παραγωγός κλήθηκε να σχολιάσει τόσο όσους μίλησαν για την πρόσφατη αποχώρηση του από το Πρωινό του ΑΝΤ1 όσο και στα πολυσυζητημένα πια νούμερα τηλεθέασης της ΕΡΤ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος δήλωσε αρχικά πως “με συγκίνησαν άνθρωποι του χώρου που μίλησαν μ’ αυτή την ευκαιρία με τα καλύτερα λόγια. Μου έκανε εντύπωση που βγήκε ένα κοριτσάκι, μια influencer που έγινε γνωστή επειδή κάνει με επιτυχία τη “Μαρία την άσχημη” και με κορόιδευε σε ένα βίντεο. Βλέποντας αυτό το κοριτσάκι, το πρώτο που σκέφτηκα ήταν… αυτός που κοροϊδεύεις, έχει δουλέψει τόσο πολύ από τα 15 ταυτόχρονα με το σχολείο. Για να δουλέψει δηλαδή όσο έχω δουλέψει εγώ, πρέπει να ζήσει τρεις ζωές”.

“Καταλαβαίνω τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα που έχει ο κρατικός τηλεοπτικός φορέας. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για σημαντικές εκπομπές, όπως είναι το “Φάσμα” και η “Κεραία”. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για το ΕΡΤnews, που είναι εξαιρετικό. Ό,τι έχω πει, το έχω πει για τις κινήσεις που αφορούν εμπορικό προϊόν από την ΕΡΤ”.

“Μου φαίνεται παλιακή η λογική του “εμείς είμαστε ΕΡΤ, είμαστε καθεστώς, δεν μας κρίνουν τα νούμερα”. Όχι, σε κρίνουν τα νούμερα γιατί ο κόσμος σε πληρώνει υποχρεωτικά. Αν χωνόμουν με κάποιο μέσο στην ΕΡΤ, μου έδιναν εκπομπή και έκανα 2%, θα είχα παραιτηθεί από μόνος μου, θα ντρεπόμουν” πρόσθεσε, ακόμα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην κάμερα της ψυχαγωγικής εκπομπής του MEGA.

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Το μέλλον της καρδιολογίας στη Θεσσαλονίκη: Έρχεται το 15ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας IICE

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Η παράσταση “Ιστορίες του Παππού Αριστοφάνη” με τον Γιάννη Ζουγανέλη σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Στην Times Square της Nέας Yόρκης η Κλαυδία – Επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας σε παγκόσμια καμπάνια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

ΠΑΕ Άρης: Εγχειρίστηκε με επιτυχία ο Μιχάλης Βοριαζίδης

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ο Χαμενεΐ απαντά στον Τραμπ για τα περί καταστροφής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν: Συνέχισε να ονειρεύεσαι

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ζελένσκι: Στη συνάντηση με τον Τραμπ υπήρξε πρόοδος για την απόκτηση νέων αντιαεροπορικών συστημάτων