Πόπη Μαλλιωτάκη: Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου, αξιολύπητες όσες με λιθοβολούν

Την απάντησή της σε όσους την κατηγορούν για τις φωτογραφίες που δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε η Πόπη Μαλλιωτάκη.

Η τραγουδίστρια τόνισε πως καλώς κάνει και χρησιμοποιήσει φίλτρα, «πειράζοντας» τα στιγμιότυπα που αναρτά. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι της προκαλούν εκνευρισμό τα αρνητικά σχόλια που δέχεται, επισημαίνοντας ότι τα περισσότερα προέρχονται από γυναίκες.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, η Πόπη Μαλλιώτακη είπε σχετικά με την αρνητική κριτική που της γίνεται για το υλικό που μοιράζεται στα social media: «Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου, δικές μου είναι ό,τι θέλω θα κάνω. Δεν το έχω αρνηθεί. Τι σε νοιάζει εσένα τι θέλω να κάνω στο πρόσωπό μου. Με έχουν φέρει ως εδώ. Με λιθοβολούν, με εκνευρίζει αυτό, ειδικά από γυναίκες. Είναι αξιολύπητες».