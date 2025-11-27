MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Πόπη Μαλλιωτάκη: Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου, αξιολύπητες όσες με λιθοβολούν

|
THESTIVAL TEAM

Την απάντησή της σε όσους την κατηγορούν για τις φωτογραφίες που δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε η Πόπη Μαλλιωτάκη.

Η τραγουδίστρια τόνισε πως καλώς κάνει και χρησιμοποιήσει φίλτρα, «πειράζοντας» τα στιγμιότυπα που αναρτά. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι της προκαλούν εκνευρισμό τα αρνητικά σχόλια που δέχεται, επισημαίνοντας ότι τα περισσότερα προέρχονται από γυναίκες.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, η Πόπη Μαλλιώτακη είπε σχετικά με την αρνητική κριτική που της γίνεται για το υλικό που μοιράζεται στα social media: «Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου, δικές μου είναι ό,τι θέλω θα κάνω. Δεν το έχω αρνηθεί. Τι σε νοιάζει εσένα τι θέλω να κάνω στο πρόσωπό μου. Με έχουν φέρει ως εδώ. Με λιθοβολούν, με εκνευρίζει αυτό, ειδικά από γυναίκες. Είναι αξιολύπητες».

Πόπη Μαλλιωτάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 12 ώρες πριν

Νέα προειδοποίηση μετεωρολόγων για ισχυρές καταιγίδες στην Κεντρική Μακεδονία και σε ακόμη έξι περιοχές – Έρχονται έντονα φαινόμενα

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Το Λούβρο αυξάνει 45% το εισιτήριο για επισκέπτες εκτός Ευρώπης – Στο “μάτι” του κυκλώνα μετά την κινηματογραφική κλοπή

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Περικλής Λιανός: Ο ρόλος του Θόδωρου στο “Καφέ της Χαράς” με εγκλώβισε και αυτό με ενοχλούσε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Νέος Κόσμος: Ισχυρή έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων, εμπρησμό “βλέπουν” οι Αρχές – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Η χώρα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κοπεγχάγη: Απειλές θανάτου σε πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και την έγκυο σύζυγο του μετά το ματς με την Καϊράτ