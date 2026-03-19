Πόπη Μαλλιωτάκη για Αγγελική Ηλιάδη: Δεν μπορώ να πω αν τις έτρωγε ή δεν τις έτρωγε, δεν ήμουν μπροστά

Η Πόπη Μαλλιωτάκη βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/3) στον καναπέ της Σταματίνας Τσιμτσιλή και τοποθετήθηκε για τον εκλιπόντα σύζυγό της, Μπάμπη Λαζαρίδη, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη περί κακοποίησης, ξεκαθαρίζοντας τη δική της θέση και εμπειρία.

«Εγώ δεν τάσσομαι υπέρ ποτέ της βίας. Είμαι πολύ κατά και όποιος κι αν ήταν δίπλα μου, αν σήκωνε το χέρι του, εγώ θα του το ’κοβα. Ξύλο δεν θα ανεχόμουνα», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι μιλά αποκλειστικά για τη δική της σχέση. «Δεν μπορώ να πω αν τις έτρωγε ή δεν τις έτρωγε. Δεν ήμουν μπροστά. Θα μιλήσω όμως για μένα».

Η ίδια περιέγραψε τη γνωριμία τους στις αρχές της δεκαετίας του ’90: «Τον γνώρισα πολύ μικρό, ήμασταν και οι δύο παιδιά και φτιάξαμε μια πολύ ωραία σχέση που κατέληξε σε γάμο. Έμεινα δώδεκα χρόνια μαζί του». Όπως υποστήριξε, η δική της εμπειρία ήταν εντελώς διαφορετική: «Εγώ γνώρισα έναν άνθρωπο πολύ υποστηρικτικό, και σε μένα και στο παιδί. Ακόμα και μετά τον χωρισμό μας. Ποτέ δεν μίλησε άσχημα για μένα, ποτέ δεν πήγαμε στα δικαστήρια».

Η Πόπη Μαλλιωτάκη αντέδρασε και σε αναφορές περί χωρισμού εκείνη την περίοδο: «Δεν έχω πάρει ποτέ διαζύγιο. Λέει ψέματα. Τότε ήμασταν μαζί με τον Μπάμπη, το παιδί μας ήταν τεσσάρων χρονών. Δεν ήμουν κρυμμένη, εμφανιζόμουν κανονικά στις εκπομπές».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εντάσεις που υπήρχαν στη σχέση τους, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έφτασαν ποτέ σε επίπεδο βίας: «Υπήρχαν καυγάδες, αλλά εγώ αν έβλεπα ότι κάτι ξεφεύγει, σηκωνόμουν και έφευγα. Δεν σήκωνα τέτοια πράγματα. Ήξερε ότι αν με πιέσει, θα φύγω».

Σε άλλο σημείο αποκάλυψε ότι είχε βοηθήσει την Αγγελική Ηλιάδη σε διαδικαστικό θέμα: «Μου είχε ζητήσει μια ληξιαρχική πράξη για το παιδί, γιατί δεν μπορούσε να τη βγάλει. Πήγα εγώ στο ΚΕΠ και έτσι γνωρίστηκαν τα παιδιά μετά από χρόνια».

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια στάθηκε στις συνέπειες που έχουν τέτοιες δημόσιες τοποθετήσεις: «Υπάρχουν δύο παιδιά πίσω που τα ακούν όλα αυτά. Και τώρα παρουσιάζεται ένας πατέρας σαν τέρας, κάτι που, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, δεν ίσχυε. Σε μένα φέρθηκε πολύ καλά, ακόμα και μετά τον χωρισμό μας».