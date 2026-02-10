Πόπη Δομάζου για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του πατέρα της: Αυτό το ξαφνικό σε διαλύει και σε σκοτώνει

Για τον έναν χρόνο από την απώλεια του Μίμη Δομάζου μίλησε η κόρη του, Πόπη Δομάζου, επισημαίνοντας πως το γεγονός ότι “έφυγε” ξαφνικά είναι κάτι που τη «διαλύει» και τη «σκοτώνει».

Η Πόπη Δομάζου ανέφερε πως ο πατέρας της ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, οικογενειάρχης και πολύ προστατευτικός, γι’ αυτό και ο χρόνος που πέρασε χωρίς εκείνον ήταν πολύ δύσκολος. Παρόλα αυτά, όπως τόνισε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» όπου έδωσε συνέντευξη την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, προσπαθεί να είναι δυνατή για την οικογένειά της.

Η κόρη του Μίμη Δομάζου είπε αναλυτικά: «24 Ιανουαρίου ήταν ο χρόνος. Μέσα μου έχω βάλει τις 22 Ιανουαρίου σαν ημέρα που “έφυγε” ο πατέρας μου, την ημέρα των γενεθλίων του, γιατί τότε στην ουσία έκλεισε και τα μάτια του. Τώρα η καρδιά άντεξε μέχρι και 24. Αυτός ο χρόνος πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει να διαχειριστείς πάρα πολλά πράγματα, πολλούς ανθρώπους, πολλές στιγμές. Το ξαφνικό νομίζω ότι είναι και το πιο δύσκολο. Δεν είναι κάτι που περιμένεις. Ήταν ένας άνθρωπος τόσο γερός, αθλητής, μέχρι την τελευταία στιγμή προπονούσε παιδιά. Πηγαίναμε για τζόκινγκ, κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, παίζαμε ρακέτα. Δηλαδή μες στον αθλητισμό μέχρι το τελευταίο του λεπτό. Αυτό το ξαφνικό σε διαλύει, σε σκοτώνει και προσπαθείς να είσαι δυνατή, δυνατός και για εκείνον αλλά και για την καθημερινότητά σου και για την οικογένειά μου, για τη μητέρα μου. Ήμουν ευλογημένη θα έλεγα και τυχερή και γεμάτη που είχα αυτόν τον πατέρα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε για εκείνον: «Τι να πω για τον πατέρα μου; Λέω “είναι” γιατί ο πατέρας μου είναι πάντα εδώ, γύρω μου, δίπλα μου. Είναι μαγικός, με ήθος, οικογενειάρχης, προστατευτικός. Έχω πάρει τα πάντα από εκείνον. Το σώμα είναι όλο Μίμης. Έπαιζα ποδόσφαιρο και στο σχολείο. Στρατηγός κι εγώ, στρατηγός. Πάντα στο σπίτι με φώναζε “κόρη στρατηγού”. Δηλαδή μου έλεγε “Κόρη στρατηγού τι θα φορέσω σήμερα;”, γιατί πάντα τον πρόσεχα. Ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι, μια δεμένη οικογένεια. Οι γονείς μου ήταν μαζί από τον Μάιο του 1978. Μετά παντρεύτηκαν και ήρθα κι εγώ στη ζωή τους. Ήταν λίγο πιο κλειστός, όχι απότομος. Στην οικογένεια ήταν καμία σχέση. Πάρα πολύ ομιλητικός, συζητούσαμε τα πάντα. Θυμάμαι τα Κυριακάτικα τραπέζια που τρώγαμε με τη γιαγιά και τον παππού. Είχε έρωτα με τους γονείς της μητέρας μου, με τα πεθερικά. Ήμασταν συνέχεια μαζί. Από τον χαρακτήρα του έχω το πείσμα του και την επιμονή του πολύ έντονα. Και έχω μάθει από εκείνον ότι μόνο μέσα από σκληρή δουλειά πας μπροστά. Ήταν πολύ γλυκός».

Ο Μίμης Δομάζος έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιανουαρίου 2025, δύο ημέρες μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη ανήμερα των γενεθλίων του, έξω από διαγνωστικό κέντρο στα βόρεια προάστια.