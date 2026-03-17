Πόπη Διαμαντάκου για Νίκο Μουτσινά: Δεν είναι αλαζονεία, είναι ανοησία

Στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Δέδε παραβρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (16/3) η Πόπη Διαμαντάκου.

Η γνωστή τηλεκριτικός ρωτήθηκε για την επιστροφή του Νίκου Μουτσινά στο “γυαλί” με το νέο τηλεπαιχνίδι στο Star, χαρακτηρίζοντας “ανοησία” την πρόσφατη “απαίτησή” του από τους δημοσιογράφους να μην ασχοληθούν με το καινούργιο του αυτό τηλεοπτικό βήμα.

«Και να μη θέλει, θα δεχθεί κριτική. Όλοι δεχόμαστε κριτική, δεν το γλιτώνει κανείς μας. Το θεωρώ ανοησία, είναι δυνατόν; Δεν είναι αλαζονεία, είναι ανοησία», ανέφερε χαρακτηριστικά η Πόπη Διαμαντάκου.

«Κριτική δεχόμαστε όλοι, ακόμα και στον δρόμο που περπατάμε, οπότε δεν υπάρχει λόγος», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες που κάλυψαν την εκδήλωση.