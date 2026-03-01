Πέτρος Πολυχρονίδης: Τα social media πρέπει να απαγορευτούν και σε ενήλικες, είναι εξάρτηση όπως το τσιγάρο και το ποτό

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης πήρε θέση στη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα, περί απαγόρευσης της χρήσης των social media, από παιδιά μικρότερα των 15 ετών. Ο παρουσιαστής όχι μόνο τάχθηκε υπέρ της συγκεκριμένης άποψης, αλλά πρόσθεσε, πως για τον ίδιο θα έπρεπε να υπάρξει γενικότερη απαγόρευση και για τους ενήλικες.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης πιστεύει πως τα social media έχουν γίνει κάτι σαν πάθηση, για ορισμένους, που περνούν σε αυτά όλο και περισσότερες ώρες της ημέρας τους. «Θεωρώ λανθασμένο να απαγορευτούν τα social media στα παιδιά έως 15 ετών. Θα πρέπει να απαγορευτούν και σε ενήλικες. Νιώθω ότι τα social media είναι πάθηση, όπως ήταν το τσιγάρο και το ποτό. Είναι εξάρτηση, απλά δεν το έχουμε επισημοποιήσει ακόμα. Δυστυχώς θα το καταλάβουμε όταν θα είναι αργά» είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Βέβαια και υπάρχει χώρος για όλα. Η τηλεόραση είναι ένα τεράστιο πράγμα το οποίο ίσως εκμεταλλευόμαστε και λάθος, εμείς, οι άνθρωποι της τηλεόρασης. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε περισσότερο για να αγγίξουμε και ανθρώπους νεότερης ηλικίας που έχουν αρχίσει και μας αποχαιρετούν».

«Έχουμε δει ανθρώπους να μπαίνουν στη Βουλή χωρίς να έχουν καν τον λόγο ή οτιδήποτε, έχουμε δει ανθρώπους να μας εκπροσωπούν στην Ευρωβουλή χωρίς να ξέρουν που είναι οι Βρυξέλλες και… μας πείραξε η Καρυστιανού; Δεν με πειράζει κανείς, όλοι κρίνονται και με τα λόγια τους αρχικά αλλά και με τις πράξεις που τα συνοδεύουν. Το ίδιο θα συμβεί και με την κα. Καρυστιανού, αν κάνει το κόμμα της» συμπλήρωσε ο Πέτρος Πολυχρονίδης στις νέες του δηλώσεις στην εκπομπή του Alpha.