Πέτρος Μαυρογιαννίδης: Ως πατέρας κουβαλάω πολλές ενοχές, άγχη και φοβίες, προσπαθώ να είμαι υποστηρικτικός προς τη σύζυγό μου

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της “Αθλητικής Κυριακής”, Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή “Μαμά-δες” της Δημόσιας Τηλεόρασης, μιλώντας για τους δύο του γιους, 9 και 11 ετών, τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες στιγμές που του χάρισε η πατρότητα.

«Έχει και ο μπαμπάς ενοχές που λείπει από το σπίτι πολλές ώρες. Τα παιδιά θεωρώ ότι σήμερα είναι πιο έξυπνα από ό,τι ήμασταν εμείς και ελπίζουμε ότι και τα επόμενα θα είναι ακόμα περισσότερο και πάει λέγοντας. Οπότε νομίζω ότι πλέον προσαρμόζονται κι αυτά περισσότερο στην έλλειψη χρόνου από τους γονείς.

Βλέπουν, δηλαδή, ότι μαμά και μπαμπάς δουλεύουν πολύ, λείπουν πολύ από το σπίτι, νομίζω ότι πια τους έχει γίνει συνήθεια. Ότι “σήμερα ο μπαμπάς δουλεύει… τι να κάνουμε τώρα”, ξέρω ‘γω. Και αυτό το πράγμα λίγο σε απενοχοποιεί. Σε κάνει δηλαδή να το πάρεις λίγο πιο μαλακά, το γεγονός ότι απουσιάζεις περισσότερες ώρες», εξομολογείται ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης.

«Εγώ από μικρός έλεγα, βλέποντας και τη δική μου οικογένεια που μεγάλωσα, ότι ήθελα να κάνω κι εγώ οικογένεια. Να κάνω παιδάκια και τα λοιπά, να τα κακομάθω, να περάσουμε ωραία, να γελάσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, να είμαι και λίγο fun dad όσο μπορώ και τα λοιπά. Ε τελικά είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι το υπολογίζεις», παραδέχεται ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης.

«Υπάρχει άγχος: μην πάθει, μην πέσει, μη χτυπήσει. Πιο παλιά κιόλας με έπιανε τρέλα άμα έβλεπα να χτυπάει το σταθερό από το σχολείο! Έλεγα “Ωχ… τι έγινε τώρα; Ή τσακώθηκε με κάποιον ή κάτι έγινε…” και τα λοιπά. Τώρα πια περνάνε τα χρόνια και λίγο το αντιμετωπίζεις πιο χαλαρά. Αλλά ότι υπήρχαν άγχη, φοβίες, υπήρχαν», καταλήγει ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης για την πατρότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Δάκρυσε ο Ακύλας: Η αγκαλιά με τη μητέρα του σε συνάντηση με την ελληνική κοινότητα των Βρυξελλών

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Η Στέλλα Γκαντώνα παραμένει εκτός “Mega Σαββατοκύριακου” – Τι συνέβη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Ζ. Κωνσταντοπούλου για τις δικογραφίες ΟΠΕΚΕΠΕ: Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση υπό την καθοδήγηση Μητσοτάκη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 19 ώρες πριν

Πάσχα στην Ελλάδα: Οι προορισμοί της κατάνυξης και η έξοδος των εκδρομέων σε όλη τη χώρα

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ισραήλ: Τέσσερις τραυματίες από ιρανικό πυραυλικό πλήγμα σε πολυκατοικία στη Χάιφα

ΥΓΕΙΑ 55 λεπτά πριν

Είναι ίωση, αλλεργία ή κάτι πιο σοβαρό; Πώς θα ξεχωρίσετε τα συμπτώματα