Πέτρος Λαγούτης: Θα περίμενα να ακούσω μια συγγνώμη και μια ομολογία από τον Πέτρο Φιλιππίδη

Ο Πέτρος Λαγούτης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

«Ο γιος μου θα παίξει στο «Σόι σου», στα επόμενα επεισόδια. Είχε και άλλες προτάσεις, αλλά δεν ήθελε να κάνει κάτι δραματικό», είπε αρχικά ο Πέτρος Λαγούτης.

Ο Πέτρος Λαγούτης είπε στη συνέχεια: «Με την Μυρτώ είμαστε πολύ καλά, γιατί ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η αγάπη μας για τα παιδιά, είμαστε και φίλοι.

Ήταν άβολο την πρώτη φορά, όταν έπρεπε να συστήσω τη σύντροφό μου στην Μυρτώ. Με την Μάρθα είμαστε μαζί τρία χρόνια, δεν έχω βιώσει ούτε ανταγωνισμό, ούτε ζήλια από τη μεριά της».

Κλείνοντας, ο Πέτρος Λαγούτης ανέφερε: «Είμαι περίεργος για το ποιοι άνθρωποι θα δουλέψουν με τον Πέτρο Φιλιππίδη, αν επιστρέψει. Εγώ δεν θα το έκανα. Θα περίμενα να ακούσω μια συγγνώμη και μια ομολογία από τον Πέτρο Φιλιππίδη».