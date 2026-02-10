Πέτρος Λαγούτης μετά την επιβεβαίωση του χωρισμού: Το θέμα είναι να χωρίζεις σαν άνθρωπος, τα εν οίκω μη εν δήμω

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες παραχώρησε ο Πέτρος Λαγούτης. Τον γνωστό ηθοποιό εντόπισαν οι ρεπόρτερς των ψυχαγωγικών εκπομπών στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης “Ας περιμένουν οι γυναίκες”, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (9/2).

Μεταξύ άλλων και με αφορμή την πρόσφατη παραδοχή του χωρισμού του από την ηθοποιό Μάρθα Λαμπίρη-Φεντόρουφ, ο Πέτρος Λαγούτης ρωτήθηκε για τη δύσκολη απόφαση που κλήθηκαν να πάρουν ως ζευγάρι, τη νέα σελίδα που ανοίγει στη ζωή του αλλά και την υποστήριξη που λαμβάνει από τους γιους και την πρώην σύζυγό του.

«Δίπλα μου έχω την πρώην σύζυγό μου και τους δύο μου γιους. Πάντα πηγαίνουμε στις πρεμιέρες ο ένας του άλλου. […] Μεγάλο παιδί είμαι πια, έχω ξαναχωρίσει. Το θέμα είναι να χωρίζεις σαν άνθρωπος. Τα εν οίκω μη εν δήμω», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Ποτέ δεν γιόρταζα τον Άγιο Βαλεντίνο, ποτέ δεν έβγαινα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή είναι μια μέρα για τα εστιατόρια, τους λουλουδάδες, τις κάβες. Σταμάτησα να ανταλλάσσω δώρα του Αγίου Βαλεντίνου στα 17 μου», απαντά ο Πέτρος Λαγούτης σε σχετική ερώτηση που του έγινε.

«Το θέμα είναι να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Τα άλλα έρχονται συμπληρωματικά. Αν δεν είσαι καλά από μόνος σου, όποιος και να έρθει δίπλα σου δεν θα είσαι καλά. Γιατί να μην είμαι ανοιχτός σε έναν νέο έρωτα; Γέρασα;», καταλήγει με χιούμορ ο Πέτρος Λαγούτης στις δηλώσεις του.