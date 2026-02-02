MENOY

Πέτρος Λαγούτης – Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Η πρώτη αντίδραση του ηθοποιού στις φήμες περί χωρισμού τους

THESTIVAL TEAM

Πέτρος Λαγούτης και Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ φέρονται να χώρισαν μετά από τρία χρόνια σχέσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Real Life», οι δύο ηθοποιοί έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια δημόσια τοποθέτηση ή δήλωση, για τα αίτια του χωρισμού τους.

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους έγινε στις 10 Νοεμβρίου, στο θέατρο «Αλίκη», στην παρουσίαση της θεατρικής εμπειρίας του Γιώργου Λάγιου με τίτλο «Μέσα στο μυαλό σου». Τότε, η Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ πόζαρε χαμογελώντας στο πλευρό του συντρόφου της. Ο Πέτρος Λαγούτης, πέρασε μεγάλο μέρος του χειμώνα στη Θεσσαλονίκη, όπου πρωταγωνίστησε στην παράσταση «Ας περιμένουν οι γυναίκες», βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του Σταύρου Τσιώλη, η οποία από τις 23 Ιανουαρίου παρουσιάζεται στο θέατρο Ψυρρή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, Πέτρος Λαγούτης και Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, απομακρύνθηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, με τον χωρισμό τους να μένει αρχικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κανείς από τους δύο δεν θέλησε να τον αποκαλύψει.

Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και ο Αλέξανδρος Ρούτας συνάντησαν τον Πέτρο Λαγούτη το βράδυ της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, ζητώντας του μία δήλωση για το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Ωστόσο, ο ηθοποιός απέφυγε οποιοδήποτε σχόλιο. «Έχω αργήσει. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο θέατρο Ψυρρή» αρκέστηκε να απαντήσει ο Πέτρος Λαγούτης.

Το ζευγάρι ήρθε πιο κοντά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», που κέρδισε την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού. Τους πρώτους μήνες της σχέσης τους απέφευγαν να αποκαλύψουν το ειδύλλιό τους, μέχρι που ο φωτογραφικός φακός τούς εντόπισε σε κινητοποιήσεις του κλάδου των ηθοποιών ενάντια στο νομοσχέδιο για τις δραματικές σχολές.

