Πέτρος Λαγούτης: Η ερώτηση ήταν για φάπες και το ‘πα στον ρεπόρτερ, θα ΄πρεπε να τις ρίξω αν ήμουν λίγο πιο οξύθυμος

Ο Πέτρος Λαγούτης συνάντησε την Αθηναϊδα Νέγκα, τη νύχτα της Παρασκευής, στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Καλύτερα αργά” που παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του Action 24.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο και ασχολούνται κατά καιρούς τα media με την προσωπική του ζωή ενώ εστίασε και σε μια ερώτηση που δέχθηκε πρόσφατα από ρεπόρτερ για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Ειδικότερα, ο Πέτρος Λαγούτης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “πως γίνεται να μην σε ενοχλεί κατ’ αρχάς (σ.σ. όταν σε ρωτούν οι δημοσιογράφοι αν… σε ενοχλεί κάτι), το να μπαίνεις μες στο σπίτι μου και μες στη ζωή μου; Και να θες να μάθεις λεπτομέρειες για τη ζωή μου;”.

“Που μέχρι ένα σημείο μπορώ να το καταλάβω, όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Ότι δηλαδή, ΟΚ, “είσαι δημόσιο πρόσωπο και απασχολούν όλα” αλλά να υπήρχε και μια ισορροπία σε σχέση με το που ρίχνουμε το φως στα πράγματα”.

“Καλά, η συγκεκριμένη ερώτηση (σ.σ. για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου) ήταν για φάπες! Γιατί του το ‘πα του ρεπόρτερ, τον ξαναείδα. Δηλαδή αν εγώ ήμουν λίγο πιο οξύθυμος, εγώ θα ‘πρεπε να ρίξω τις φάπες. Δεν θα το έκανα ποτέ αλλά, εντάξει, εκεί σε πάνε” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Πέτρος Λαγούτης στη νέα του συνέντευξη στο talk show με την Αθηναϊδα Νέγκα.