MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Πέτρος Λαγούτης για Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Όταν έχεις χωρίσει και έχει περάσει ένα διάστημα, κάθονται οι σκόνες και οι άνθρωποι ηρεμούν

|
THESTIVAL TEAM

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Πέτρος Λαγούτης, αυτή την εβδομάδα, στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο.

Ανάμεσα σε πολλά, δε, ο γνωστός πρωταγωνιστής κλήθηκε να μιλήσει για την προσωπική του ζωή και για τον πρόσφατο χωρισμό από την συνάδελφο του, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ

Πέτρο, έχει τύχει να είσαι με γυναίκες νεότερες σου.

Αυτό ισχύει. Δεν έχω ηλικιακά κολλήματα, γνώμονας είναι να ταιριάζουν οι άνθρωποι.

Με την τελευταία σου σύντροφο, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, γνωριστήκατε στα γυρίσματα της σειράς “Παγιδευμένοι” πριν από τρία χρόνια. Δεν είστε πλέον μαζί;

Όχι, δεν είμαστε μαζί, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο θέλω να μιλήσω περισσότερο.

Η τελευταία σας συνεργασία ήταν πέρσι στο θέατρο, στη “Λυσσασμένη γάτα”. Θα μπορούσατε να παίξετε ξανά μαζί, τώρα που δεν είστε ζευγάρι;

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ναι. Όπως και με τη Μυρτώ (σ.σ. Αλικάκη), παίζαμε σε σίριαλ μαζί αλλά και στο θέατρο, στην παράσταση “Τέλειοι ξένοι”. Όταν έχεις χωρίσει με τη σύντροφο σου και έχει περάσει ένα διάστημα, κάθονται οι σκόνες και οι άνθρωποι ηρεμούν. Οπότε πιστεύω πως δεν είναι πρόβλημα να δουλέψεις με έναν πρώην σύντροφο σου.

Πέτρος Λαγούτης

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

