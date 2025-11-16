MENOY

Πέτρος Κωστόπουλος για γνωστή δημοσιογράφο: “Ο Μπισμπίκης έγινε ξεφτίλα παντού, το ονοματάκι της μπορώ να το ακούσω;”

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη της γνωστής δημοσιογράφου για εξύβριση και απειλή προς τους αστυνομικούς που την σταμάτησαν για αλκοτέστ τα ξημερώματα του Σαββάτου αναφέρθηκε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Το πρωί της Κυριακής, ο παρουσιαστής, μέσα από το “Πρωινό Σαββατοκύριακο” κατέκρινε τη στάση των media να “προστατεύουν” επιλεκτικά τα ονόματα προσώπων που διαπράττουν αδικήματα, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, όπως ο Βασίλης Μπισμπίκης.

«Πολλές φορές γίνονται τέτοια πράγματα, μία παρανομία μικρής ή μεγάλης μορφής, και την άλλη μέρα διαβάζουμε ο Μπισμπίκης να “κρέμεται” στα περίπτερα ή “ο Κωστόπουλος δεν φοράει κράνος και τους γράφει στα παλιά του τα παπούτσια”. Εδώ που έχουμε να κάνουμε με δημοσιογράφο, το ονοματάκι της γιατί δεν το έχουμε;», αναρωτήθηκε ο Πέτρος Κωστόπουλος, με τον Νίκο Μισίρη να του επισημαίνει πως το όνομα της δημοσιογράφου έχει κυκλοφορήσει σε κάποιες ιστοσελίδες.

«Δεν με νοιάζει τι κάνουν στα sites, ο Μπισμπίκης έγινε ξεφτίλα σε όλη την Ελλάδα. Εγώ ρωτάω: οι δημοσιογράφοι δεν γράφονται; Εγώ θέλω να ακούσω το όνομα, μπορώ; Έχω δικαίωμα; Το δικό μου γιατί να το πεις;», του απάντησε χαρακτηριστικά.

«Όχι, στην τηλεόραση δεν μπορείς. Θέλεις να πεις ότι οι δημοσιογράφοι δεν “δίνουν” τους δημοσιογράφους;», παρατήρησε η Ελένη Τσολάκη.

«Διαβάζουμε άλλες φορές “ο γιος γνωστού επιχειρηματία”. Γράψε “ο κύριος τάδε”. Προσωπικά στοιχεία να μην δίνονται αλλά ο Μπισμπίκης “κρεμάστηκε” -δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα- παντού. Η κυρία αυτή; Εγώ θέλω ή κανένα όνομα να μη βγαίνει ή όλα. Το ονοματάκι θέλω να ακούσω», κατέληξε ο Πέτρος Κωστόπουλος στην τοποθέτησή του.

Πέτρος Κωστόπουλος

