Πέτρος Ιακωβίδης: Έγινα τραγουδιστής γιατί είδα τον Βοσκόπουλο – Έχω καψούρα με τον Καρρά

THESTIVAL TEAM

Για τη μουσική του πορεία, για την απόφαση του να γίνει τραγουδιστής όταν είδε σε ελληνική ταινία τον Τόλη Βοσκόπουλος, για την «καψούρα» του με τον Βασίλη Καρρά, αλλά και για την συνεργασία του με την Νατάσσα Θεοδωρίδου μίλησε ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στη βραδινή εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» στον ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στον Τόλη Βοσκόπουλο, ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκάλυψε πως εκείνος υπήρξε η αφορμή για να ασχοληθεί με το τραγούδι. «Έγινα τραγουδιστής γιατί είδα σε ελληνική ταινία τον Τόλη Βοσκόπουλο. Τον είδα που έλεγε το “Γλυκά πονούσε το μαχαίρι” κι είπα στη μάνα μου ότι θέλω να κάνω αυτό. Δεν είχα τη χαρά να τον συναντήσω από κοντά. Μετά έψαξα όλα αυτά που έκανε κι ήταν πρίγκηπας», είπε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε με ιδιαίτερη αγάπη και στον Βασίλη Καρρά, λέγοντας: «Έχω καψούρα και τον έχω γνωρίσει γιατί είμαστε κι από διπλανά χωριά, τον Βασίλη Καρρά. Αρρώστια».

Παράλληλα, ο Πέτρος Ιακωβίδης μίλησε και για τη Νατάσα Θεοδωρίδου, αποκαλύπτοντας πως ένιωσε βαθιά συγκίνηση όταν την άκουσε να ερμηνεύει το τραγούδι του «Παραδόθηκα σε εσένα», τονίζοντας ότι θεωρεί μεγάλη τιμή να ερμηνεύονται τα κομμάτια του από μια τόσο σπουδαία φωνή.

Πέτρος Ιακωβίδης

