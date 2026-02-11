Πέθανε στα 48 του ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Ο πρωταγωνιστής της σειράς “Dawson’s Creek” – Έδινε μάχη με τον καρκίνο

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, σε ηλικία 48 ετών, όπως ανακοινώθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram. Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Dawson’s Creek» έδινε μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3 από τον Αύγουστο του 2023.

«Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ έφυγε ήρεμα από τη ζωή σήμερα το πρωί», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στον λογαριασμό του ηθοποιού στο Instagram.

Στην ίδια δήλωση επισημαίνεται ότι «αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια. Υπάρχουν πολλά να μοιραστούμε σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη του για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου. Εκείνες οι ημέρες θα έρθουν. Προς το παρόν ζητούμε ήρεμη ιδιωτικότητα, καθώς θρηνούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο».

Πάλευε με τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Ο ηθοποιός και πατέρας έξι παιδιών πάλευε διακριτικά με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3 από τον Αύγουστο του 2023. Τον Νοέμβριο του 2024, ωστόσο, αποκάλυψε τη διάγνωσή του στο περιοδικό People, εξηγώντας ότι αναγκάστηκε να μιλήσει δημόσια όταν έμαθε πως «ένα ταμπλόιντ επρόκειτο να δημοσιεύσει την είδηση».

«Αντιμετωπίζω αυτό το ζήτημα ιδιωτικά μέχρι τώρα, λαμβάνοντας θεραπεία και εστιάζοντας στη συνολική μου υγεία περισσότερο από ποτέ», είχε δηλώσει τότε στο περιοδικό. «Βρίσκομαι σε καλό σημείο και αισθάνομαι δυνατός. Ήταν μια πραγματική δοκιμασία και θα σας πω περισσότερα όταν θα είμαι έτοιμος».

Σύμφωνα με ιατρικούς ειδικούς, ο καρκίνος του παχέος εντέρου, ανάλογα με το σημείο εκδήλωσης, παρουσιάζει συνολικό ποσοστό πενταετούς επιβίωσης 64%, το οποίο ωστόσο διαφοροποιείται ανάλογα με το στάδιο.