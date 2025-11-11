Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της Βασιλικής Μιλλούση – “Έχω σοκαριστεί” – Δείτε βίντεο

Μία επικίνδυνη εμπειρία βίωσε η Βασιλική Μιλλούση, καθώς όπως αποκάλυψε η ίδια δέχτηκε επίθεση με πέτρες στο σπίτι της. Η πρωταθλήτρια της δοκού και σύζυγος του Λευτέρη Πετρούνια μοιράστηκε το περιστατικό μέσα από βίντεο στο TikTok, περιγράφοντας με έντονη ταραχή τι ακριβώς συνέβη.

Η Βασιλική Μιλλούση εξήγησε πως δίπλα στο σπίτι τους υπάρχει ένα σχολείο, και τη στιγμή που γύριζε από τη βόλτα με τον σκύλο της, ξαφνικά κάποια παιδιά άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες στον κήπο της. «Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου έτυχε πριν από λίγο και έχω σοκαριστεί. Δίπλα απ’ το σπίτι μας είναι ένα σχολείο, γυμνάσιο, και όταν γύρισα τον σκύλο μου απ’ τη βόλτα του, ξαφνικά άρχισαν να μου πετάνε στον κήπο – δεν ξέρω αν τις πετούσαν σε εμένα – κοτρώνες τεράστιες», είπε εμφανώς εκνευρισμένη και τρομαγμένη.

Βασιλική Μιλλούση: «Αν με είχε χτυπήσει μία, θα έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο»

Όπως ανέφερε στη συνέχεια η Βασιλική Μιλλούση, παρότι τους έκανε παρατήρηση, η επίθεση δεν σταμάτησε αμέσως: «Με το που το βλέπω φωνάζω “Τι κάνετε;” και συνέχισαν να πετάνε, άλλες τέσσερις. Και αναρωτιέμαι, αν με είχε χτυπήσει μία από αυτές; Θα έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο. Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;».

Η Βασιλική Μιλλούση τόνισε πως δεν μπορεί να καταλάβει πώς σκέφτονται οι έφηβοι που έκαναν κάτι τόσο επικίνδυνο. «Καταλαβαίνω ότι είσαι μικρός, είσαι παιδί – μας έχουν πετάξει καπάκια, πλαστικά ποτήρια, μπάλες. Οκ. Πέτρες; Κοτρώνες ήταν μπετό, τεράστιες. Το σκέφτηκαν, προφανώς. Τους ένοιαξε; Ούτε λίγο», κατέληξε.

Δείτε το βίντεο: