Περικλής Λιανός: Ο ρόλος του Θόδωρου στο “Καφέ της Χαράς” με εγκλώβισε και αυτό με ενοχλούσε

«Εγκλωβισμένος» ένιωσε μετά τη συμμετοχή του στη σειρά «Το Καφέ της Χαράς» ο Περικλής Λιανός. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι πολλοί άνθρωποι από τον χώρο της υποκριτικής τον ταύτισαν με τον ρόλο του Θόδωρου, με αποτέλεσμα να του γίνονται προτάσεις μόνο για αντίστοιχους χαρακτήρες. Μάλιστα εξομολογήθηκε πως τον ενοχλούσε αυτή η αντιμετώπιση.

«Ο ρόλος του Θόδωρου στο Καφέ της Χαράς με εγκλώβισε και αυτό με ενοχλούσε. Για ένα μεγάλο διάστημα μου πρότειναν τέτοια πράγματα. Θυμάμαι κάποτε έκανα μια δική μου παραγωγή στο θέατρο και ήρθε ένας σκηνοθέτης και μου είπε ”Πωπω, ρε παιδί μου, σε απορρίψαμε από δουλειές”», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Περικλής Λιανός κλήθηκε να κάνει το δικό του σχόλιο για την άποψη ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι». Αφού εξέφρασε τη διαφωνία του, τόνισε ότι καλό είναι να αποφεύγονται οι γενικεύσεις. «Δεν μπορώ να δεχτώ την ατάκα ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Εγώ τόσα χρόνια που δουλεύω, δεν χρειάστηκα κανένα κρεβάτι. Δεν είναι ωραίες αυτές οι γενικεύσεις», σχολίασε.

