Πένθος για τον Γιώργο Αγγελόπουλο

THESTIVAL TEAM

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος περνάει δύσκολες στιγμές καθώς έφυγε από τη ζωή ο θείος του που ήταν σαν δεύτερος πατέρας του.


Ήταν δίπλα του πάντα ακόμα και την περίοδο που η μητέρα του πέθανε εκείνος ήταν εκεί στον γάμο του και τον στήριζε. Η κηδεία του, σύμφωνα με το espressonews.gr, έγινε το Σάββατο το πρωί στην Σκιάθο όπου έμενε μόνιμα.


Ο «Ντάνος» δημοσίευσε φωτογραφία με τον θείο του και έγραψε: «Καλό ταξίδι θείε σε ευχαριστώ για όλα».


Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν πολύ δεμένος με όλη του την οικογένεια και είναι το δεύτερο μεγάλο πλήγμα μετά την απώλεια της μητέρας του.

