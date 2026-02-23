MENOY

Πέννυ Μπαλτατζή: Κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και 10 χρόνια, δεν σταματάει η δουλειά με τον εαυτό μας

THESTIVAL TEAM

Για την ψυχοθεραπεία που κάνει εδώ και δέκα χρόνια και για τη βοήθεια που εισπράττει απ’ αυτήν μίλησε, μεταξύ άλλων, η Πέννυ Μπαλτατζή όταν συνάντησε την Τζένη Μελιτά και τον Φώτη Σεργουλόπουλο, το πρωινό της Καθαράς Δευτέρας (23/02), στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ.

«Δεν ξέρω αν βρήκα ποτέ το τελευταίο κομμάτι αυτού του παζλ, πάει και έρχεται. Δεν μπορώ να το πω πιο ειλικρινά. Είναι φορές που νιώθουμε κομματιασμένοι από κάτι που μπορεί να ήρθε, γιατί υπάρχουν οι ανισορροπίες. Δεν λέω ότι έχω την ίδια ανισορροπία που μπορεί να είχα πριν από 15 χρόνια. Εννοώ πως αρχίζεις να μαθαίνεις να μανατζάρεις, να διαχειρίζεσαι λίγο, τα πράγματα σου», δήλωσε ακόμα η γνωστή τραγουδίστρια.

«Γνωρίζοντας δηλαδή καλύτερα τον εαυτό σου λες “ωχ, να το… Τώρα αναδύεται αυτό το σημείο που είναι δυσλειτουργικό σε μένα”. Πως μπορώ λίγο να το βοηθήσω, να το πάρω αγκαλιά, να το φέρω λίγο κοντά και να το κοιτάξω;

Έχοντας αναγνωρίσει, λοιπόν, τα κομμάτια μπορώ, όταν συμβεί κάτι, να πω ας πούμε… τώρα, γίνεσαι πάλι μπούρδας», εξήγησε ακόμα, η Πέννυ Μπαλτατζή στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.

