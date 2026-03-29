Πέγκυ Ζήνα: Μου λείπει πάρα πολύ ο Νότης Σφακιανάκης, είπε τα σημαντικότερα τραγούδια της γενιάς του

Η Πέγκυ Ζήνα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Σαββατοκύριακο παρέα” και τον δημοσιογράφο Αρτ, όπως είδαμε το πρωινό της Κυριακής στον ΑΝΤ1.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική απουσία του καλού της συναδέλφου, Νότη Σφακιακανάκη αλλά και την κυκλοφορία νέου άλμπουμ με τραγούδια του Βασίλη Καρρά.

Πιο συγκεκριμένα, η Πέγκυ Ζήνα επισήμανε αρχικά πως “μου λείπει πάρα πολύ ο Νότης Σφακιανάκης από τη νύχτα. Ξέρουν όλα τα τραγούδια του Νότη τα νέα παιδιά, τα έχουν ήδη αγαπήσει μέσα από το TikTok και το Spotify. Τα ξέρουν όλα τα τραγούδια του Νότη γιατί είναι κορυφαία”.

“Νομίζω πως είπε τα σημαντικότερα τραγούδια της γενιάς του, αυτό το έλεγε και ο Δημήτρης Μητροπάνος για τον Νότη”.

“Βλέπω συγκινητικό να κυκλοφορεί άλμπουμ με νέα τραγούδια του Βασίλη Καρρά και ντουέτο με τον Αντώνη Βαρδή. Όταν έχεις κάτι από δυο ανθρώπους που έχεις αγαπήσει πάρα πολύ, είναι ωραίο γιατί μας λείπουν. Οπότε οτιδήποτε έχουμε απ’ αυτούς, που δεν μπορούμε πια δια ζώσης να το ‘χουμε, νομίζω ότι έγινε μόνο με καλές προθέσεις” πρόσθεσε, επίσης, η Πέγκυ Ζήνα στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1.